高雄22歲男捕綠鬣蜥誤觸燒傷…4企業停電 台電「保留法律追訴權」

中央社／ 高雄1日電

高雄周姓男子昨天在林園區捕捉綠鬣蜥時，誤觸電線遭燒傷，並造成台石、聯林、聯成及科思創4家企業停電約5小時。台電今天表示，會保留法律追訴權，但未商議請求賠償方案。

高雄市警察局林園分局昨天下午4時許接獲通報，林園區石化一路發生火警，警網立即到場協助，經了解為22歲周男想抓綠鬣蜥，使用長桿套索誤觸電線，周男身體燒傷，送醫救治無生命危險，現場燃燒雜草也很快被撲滅。

此事件也造成台電4戶特高壓用戶停電，包括台石、聯林、聯成，總計停291分鐘，以及科思創總計停314分鐘。

台電今天表示，當下高屏供電區營運處已向管轄警察局備案，優先處理線路停電復舊事宜，對於肇事者沒有進一步請求。

台電指出，台電公司秉持服務社會大眾為原則，以人道立場考量為出發點，目前肇事者身體尚未復原，將保留法律追訴權，但未商議請求賠償方案。

高雄周姓男子1月31日在林園區捕捉綠鬣蜥時，因誤觸電線遭燒傷，送醫救治無生命危險，現場燃燒雜草也被撲滅，但造成4家企業停電約5小時。（台電提供）中央社
