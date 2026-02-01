保時捷台中街頭撞上電動滑板車 少年騎上快車道警方要開罰了

台中市黃姓少年在昨晚騎電動滑板車行經北屯區時，突然停在快車道，後方一輛保時捷休旅車閃避不及，撞上少年的滑板車，幸好未造成少年受傷，因該滑板車不得在道路行駛，警方將依道交條例告發，可罰行為人最高3600元。

第五警分局在昨天晚間7時許獲報，北屯區太原路、景賢八路有一起保時捷休旅車撞上電動滑板車的交通事故，警方到場調查，當時黃姓少年（17歲）騎乘電動滑板車，沿太原路往東行駛，行經路口時欲左轉，但少年停在快車道上，當時曾姓男子（43歲）駕駛保時捷休旅車行經該處，反應不及，幸好僅撞上滑板車，少年無恙。

警方調查，雙方都無酒精濃度，不過因電動滑板車屬於道交條例規範的「個人行動器具」，但因各縣市暫無管理自治條例，所以不能在道路行駛，全案將依違反道交條例第69條規定開罰，依法可罰行為人1200元至3600元。