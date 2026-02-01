聽新聞
0:00 / 0:00
保時捷台中街頭撞上電動滑板車 少年騎上快車道警方要開罰了
台中市黃姓少年在昨晚騎電動滑板車行經北屯區時，突然停在快車道，後方一輛保時捷休旅車閃避不及，撞上少年的滑板車，幸好未造成少年受傷，因該滑板車不得在道路行駛，警方將依道交條例告發，可罰行為人最高3600元。
第五警分局在昨天晚間7時許獲報，北屯區太原路、景賢八路有一起保時捷休旅車撞上電動滑板車的交通事故，警方到場調查，當時黃姓少年（17歲）騎乘電動滑板車，沿太原路往東行駛，行經路口時欲左轉，但少年停在快車道上，當時曾姓男子（43歲）駕駛保時捷休旅車行經該處，反應不及，幸好僅撞上滑板車，少年無恙。
警方調查，雙方都無酒精濃度，不過因電動滑板車屬於道交條例規範的「個人行動器具」，但因各縣市暫無管理自治條例，所以不能在道路行駛，全案將依違反道交條例第69條規定開罰，依法可罰行為人1200元至3600元。
道交條例規定，電動滑板車等類似物品，被定義為個人行動器具，是指設計承載一人，以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下之自平衡或立式器具，因市府暫無自治條例，無法上路。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言