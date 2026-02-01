快訊

紐時曝歐洲熬夜敲定對川普作戰守則！先保格陵蘭、等待「美方胡蘿蔔」

擒人畫面爆紅！男大生勇救被爆打老夫妻 警將公開表揚

好市多黃金被掃空…崩盤卻想原價退貨？好市多「硬核條款」：想退門都沒有

高雄男大生勇救遭怪男爆打老夫妻 擒人畫面成流量密碼警將公開表揚

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞行人70歲林姓男子及其妻子，竟揮拳暴打林男，妻喊救命，簡姓男大生路過相救，和馬男扭打負傷將他壓制扭送警方；簡男英勇事蹟畫面被PO網成流量密碼，影片超過9.7萬人按讚；警方指簡男見義勇為，共同打擊犯罪，將公開表揚。

就讀中部某大學資工系的簡姓男大生（21歲）今天上午出面接受媒體採訪，雖已事隔2天，但雙手和臉部仍貼著紗布，臉上還看得到動手打人的馬姓男子（55歲）留下的指甲抓痕及用安全帽K他留下的傷勢。

簡男陳述事發經過，指前天下午4時許騎機車載女友看醫生，路過楠梓區惠民捷道人行道時，見馬姓男子動手打老先生，他見老先生滿臉是血，先請女友報警，由於老先生看起來很需要幫助，加上他們呼救聲太大了，自覺如果不過去有點過意不去。

簡男指出，當時他先上前想幫老先生擋一下，請對方（指馬男）冷靜不要亂來，結果對方走過來打他，當下他立即反應先將馬男壓制在地，壓了近10分鐘警方到場。

楠梓警分局指出，前天下午在楠梓區惠民捷道往楠梓新路上發生衝突事件，一對林姓夫妻遭騎單車逆向的馬姓男子毆打，夫妻驚慌失措之際，幸有熱心名眾簡姓大學生挺身而出，迅速壓制嫌犯，幸未造成更多傷害。

警方表示，簡姓大學生見義勇為行為，不懼危險迅速阻止並壓制馬姓犯嫌，讓傷害減到最小，簡同學雖也負傷，但共同打擊犯罪、維護治安英勇的事蹟，警方將予以公開表揚。

警方指出，警方已受理三方互提傷害告訴，由於依簡男及林男夫妻等3人屬於正當防衛，將依據事證報請檢察官據以偵辦；同時將強化各人行道巡邏，確保民眾安全。

馬男惡行遭起底，曾因行車糾紛持磚塊叫囂；環保局證實馬男為楠梓分隊清潔隊員工，認其行事不當，將送職工考核會議處並先暫停勤務執行。

馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打。圖／取自網路社群Threads
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打。圖／取自網路社群Threads
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制，造成自己臉及雙手受傷。圖／讀者提供
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制，造成自己臉及雙手受傷。圖／讀者提供
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。圖／取自網路社群Threads
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。圖／取自網路社群Threads
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制；簡男臉、手受傷，今出面受訪。圖／讀者提供
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制；簡男臉、手受傷，今出面受訪。圖／讀者提供
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制，造成自己臉及雙手受傷。圖／讀者提供
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制，造成自己臉及雙手受傷。圖／讀者提供

人行道 夫妻

延伸閱讀

高雄砂崙派出所天花板疑電線釀災 寢室竄出陣陣濃煙

高雄-香港班機發動力不足急折返 國泰航空：按程序檢查、安排乘客轉乘

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

國泰航空起飛高雄突緊急折返 目擊者：左側發動機未啟動反向推力

相關新聞

黃仁勳愛店昨晚才辦「兆元宴」 磚窯餐廳凌晨起火消防員破門急撲救

NVIDIA輝達執行長黃仁勳昨晚才在其愛店、台北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」與台灣AI供應鏈高層餐敘，未料該店今凌晨3...

高雄男大生勇救遭怪男爆打老夫妻 擒人畫面成流量密碼警將公開表揚

馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞行人70歲林姓男子及其妻子，竟揮拳暴打林男，妻喊救命，簡姓男大生路過...

抓綠鬣蜥長竿誤觸高壓電 高雄男遭灼傷還釀4家大企業停電5小時

周姓男子昨天傍晚持長桿在台塑林園廠旁排水溝抓綠鬣蜥，沒料，甩套索時，長桿觸碰上方6萬9千伏特高壓電線，當場觸電起火遭灼傷...

北市吳興街公寓清晨火警 女無生命跡象、男灼傷救出送醫

台北市信義區吳興街一棟6層樓公寓今上午6時許發生火警，消防隊1小時內撲滅火勢，1名約50歲女子從6樓梯間被救出，沒有生命...

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，暴打徒步的70歲林姓男子及其妻子，路過簡姓男大生相救將他壓制扭送警方；馬...

影／台中出家人開車碰撞疑落跑遭攔下 情緒激動遭警大外割制伏

台中市林姓男子為出家人，昨晚開車行經北區五義街時，因不明原因碰撞他人車輛後，倒車欲駛離，後遭熱心民眾發現後攔下，擔心他肇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。