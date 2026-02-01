男子凌晨人車墜入水溝OHCA 緊急送醫不治

台南市麻豆區今凌晨傳出男子騎機車不明原因人車墜入路旁排水溝，消防隊員獲報趕至男子已無呼吸心跳，經送醫急救仍告不治，詳細肇事原因待釐清。

麻豆消防分隊是今凌晨2點11分獲路人通報，麻豆區柚安路一段672號旁排水溝有輛機車身旁並有名男子全身沾滿淤泥受困其中，消防人員緊急趕至，發現機車車身多處損毀，約60歲男子已OHCA（到院前心肺功能停止）。

消防隊員架梯以繩索快速救援脫困將男子從近2米高水溝救出，即時搶救現場予以骨針施打、強心針、進階呼吸道、機械ＣＰＲ與ＡＥＤ全套創傷處置，緊急送往麻豆新樓醫院救治，惜在凌晨約3點許急救無效。