男子凌晨人車墜入水溝OHCA 緊急送醫不治

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市麻豆區今凌晨傳出男子騎機車不明原因人車墜入路旁排水溝消防隊員獲報趕至男子已無呼吸心跳，經送醫急救仍告不治，詳細肇事原因待釐清。

麻豆消防分隊是今凌晨2點11分獲路人通報，麻豆區柚安路一段672號旁排水溝有輛機車身旁並有名男子全身沾滿淤泥受困其中，消防人員緊急趕至，發現機車車身多處損毀，約60歲男子已OHCA（到院前心肺功能停止）。

消防隊員架梯以繩索快速救援脫困將男子從近2米高水溝救出，即時搶救現場予以骨針施打、強心針、進階呼吸道、機械ＣＰＲ與ＡＥＤ全套創傷處置，緊急送往麻豆新樓醫院救治，惜在凌晨約3點許急救無效。

附近居民說，柚安路一段住戶稀少，沿線不少農田，懷疑死者可能是夜間燈光不佳人車不慎跌落水溝，警方表示，詳細肇事原因將進一步調查釐清。

台南市麻豆區今凌晨傳出男子騎機車不明原因人車墜入路旁排水溝，經送醫急救仍告不治，詳細肇事原因待釐清。記者謝進盛／翻攝
