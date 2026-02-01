快訊

好市多黃金被掃空…崩盤卻想原價退貨？好市多「硬核條款」：想退門都沒有

知名「愛他美」嬰幼奶粉疑仙人掌桿菌汙染 食藥署：國內未輸入

染漢他病毒致死憂大安森林公園松鼠成風險 台大醫解釋了

這顆是居家保命符！山峰消防推廣住警器 模擬高分貝警示聲震驚里民

桃園電子報／ 桃園電子報

IMG 20260201 131311
住警器能在火警初期及早偵知，為住戶爭取關鍵的逃生時機。圖：桃園消防局提供

桃園市政府消防局第四大隊山峰分隊為降低住宅火災發生風險，並強化社區防災韌性，今（1）日上午前往平鎮區山峰社區第二市民活動中心，結合「臻愛山峰鄰舍節」盛會，向現場里民傳達正確的用火用電安全觀念。消防人員除推廣被譽為「居家保命符」的住宅用火災警報器，更現場破解傳統逃生迷思，提升在地居民的防災應變知能。

1769922828724
桃園市政府消防局第四大隊山峰分隊為降低住宅火災發生風險，向現場里民傳達正確的用火用電安全觀念。圖：桃園消防局提供

宣導過程中，消防人員針對近期常見的電器火警案例進行深入分析，並特別強調「小火快跑、濃煙關門」的核心避難原則。現場透過生動的案例分享，糾正民眾過去可能存在的錯誤逃生觀念，引發里民熱烈討論。不少住戶也針對家中老舊家電的使用年限與安全性，向消防員尋求專業建議，互動氣氛活潑且實用。

1769922819621
桃園市政府消防局第四大隊山峰分隊為降低住宅火災發生風險，向現場里民傳達正確的用火用電安全觀念。圖：桃園消防局提供

​此外，山峰分隊在活動現場展示實體住警器，詳細示範其安裝位置、測試流程及操作要領。為了讓里民感受其警示效果，消防人員現場模擬住警器偵測到濃煙時發出的高分貝聲響，強調住警器能在火警初期及早偵知，為住戶爭取關鍵的逃生時機。山峰分隊呼籲，透天厝與老舊公寓等尚未裝設火警自動警報設備的建築，應積極自行安裝住警器，保障生命財產安全。

​山峰分隊提醒，防災觀念必須與時俱進，居民應養成定期檢視家中用電環境的習慣，特別是針對老舊線路與電器設備更應謹慎。針對家中有行動不便長者的家庭，消防局建議應預先規畫至少兩條不同方向的逃生動線，確保在緊急狀態下能迅速反應，透過公私協作共同建構安全的居住環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：這顆是居家保命符！山峰消防推廣住警器 模擬高分貝警示聲震驚里民

延伸閱讀：

  1. 失智症家庭看《漫長的告別》 天晟醫院映後座談傳遞溫暖
  2. 桃園文學館正式揭幕 舊宿舍群活化打造城市文化新亮點

桃園 用電

延伸閱讀

基隆今早不平靜 2戶民宅失火 2人逃到3樓陽台待援 消防員架梯救出送醫

北市光復南路大樓晚間火警 情侶倒臥浴室救出送醫不治

基隆公寓民宅屋內沒人卻竄出黑煙 消防局獲報灌救 起火原因鑑識中

北市吳興街公寓清晨火警 女無生命跡象、男灼傷救出送醫

相關新聞

黃仁勳愛店昨晚才辦「兆元宴」 磚窯餐廳凌晨起火消防員破門急撲救

NVIDIA輝達執行長黃仁勳昨晚才在其愛店、台北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」與台灣AI供應鏈高層餐敘，未料該店今凌晨3...

抓綠鬣蜥長竿誤觸高壓電 高雄男遭灼傷還釀4家大企業停電5小時

周姓男子昨天傍晚持長桿在台塑林園廠旁排水溝抓綠鬣蜥，沒料，甩套索時，長桿觸碰上方6萬9千伏特高壓電線，當場觸電起火遭灼傷...

北市吳興街公寓清晨火警 女無生命跡象、男灼傷救出送醫

台北市信義區吳興街一棟6層樓公寓今上午6時許發生火警，消防隊1小時內撲滅火勢，1名約50歲女子從6樓梯間被救出，沒有生命...

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，暴打徒步的70歲林姓男子及其妻子，路過簡姓男大生相救將他壓制扭送警方；馬...

影／台中出家人開車碰撞疑落跑遭攔下 情緒激動遭警大外割制伏

台中市林姓男子為出家人，昨晚開車行經北區五義街時，因不明原因碰撞他人車輛後，倒車欲駛離，後遭熱心民眾發現後攔下，擔心他肇...

驚見女子坐在3樓窗戶的雨遮上 消防員救援 地面鋪氣墊再垂降救人

基隆市有名女子今天被人發現，坐在公寓3樓窗戶的雨陽遮上方。消防局獲報後派人前往救援，在地面鋪設氣墊，再以垂降方式吊掛女子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。