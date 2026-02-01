土城男酒醉大鬧燒臘店 抱瓦斯桶嗆「要死一起死」遭訴
新北市一名翁姓男子去年11月7日晚間，酒後在土城某燒臘店與朱姓民眾起衝突，竟亮刀威嚇並抱著店內瓦斯桶狠嗆「要死一起死」，甚至警方到場後仍以此逼近員警作勢攻擊，遭新北地檢署依恐嚇公眾、漏逸瓦斯及妨害公務等罪起訴。
起訴指出，翁男當天晚間8時22分許在燒臘店內與朱男爆發爭執，憤而咆哮、亮刀，並轉開店內瓦斯桶向店家及在場民眾嗆聲「要死就大家一起死」，嚇得在場人士連忙報警。
警方獲報趕往現場時，店內已明顯彌漫瓦斯味，翁男看到員警到場則情緒更加激動，大聲咆哮並持瓦斯桶朝員警逼近，員警於是噴灑辣椒水加以制止，翁男則改以一旁的滾水鍋、醬料罐作勢攻擊員警。
待員警向警局請求支援再次回到現場，翁男改為持蓮蓬頭向警噴水持續叫囂，所幸最後被優勢警力壓制逮捕。翁男酒醒接受警詢時，辯稱自己喝醉了，對大鬧燒臘店一事完全沒有印象，但檢察官未採信其辯詞，並就其持刀揮舞、抱瓦斯桶恐嚇公眾及妨害公務2罪，建請法院予以分論併罰。
