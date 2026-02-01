騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，暴打徒步的70歲林姓男子及其妻子，路過簡姓男大生相救將他壓制扭送警方；馬男惡行遭起底，曾因行車糾紛持磚塊叫囂；環保局證實馬為清潔隊員工，認其行事不當，將送職工考核會議處並先暫停勤務執行。

轄區楠梓警分局表示，受傷的林男夫妻及簡姓男大生均對馬男提出傷害告訴，馬男也對簡男提告，全案依法移送橋頭地檢署偵辦。

這起英勇救人事蹟發生在前天下午4時許，當時55歲馬姓男子騎乘電動自行車逆向行駛於楠梓區惠民捷道人行道上，不慎碰撞徒步經過該處的行人70歲林姓男子，雙方發生口角。

馬男二話不說，對林男連續揮拳暴打，林男的64歲梁姓妻子勸架亦遭推打，馬男不顧林男年邁，數度揮拳朝林的臉部狂毆，梁妻喊救命，就讀中部某大學的21歲的簡姓男大生放寒假返回高雄家，當時騎機車載女友去看醫生，路過見林男遭暴打滿臉是血已無力還手，於是請女友先報警，自己拿著安全帽上前勸阻。

當時馬男不聽勸，仍持續揮拳打林男，簡男出言制止，後馬男竟衝到簡男面前，雙方發生扭打，簡男臉、手遭馬男用指甲抓傷、安全帽K傷將馬壓制在地，警消趕抵處理。

救護員替林男夫妻檢傷，林男臉部挫傷、梁妻腰部挫傷，簡男則臉及肢體多處擦挫傷，打人的馬男則頸部和胸部挫傷；警方當場依傷害罪現行犯將馬男帶回，依法送辦。

馬男惡行事後遭網友起底，一名網友貼出過往遇到馬男發生的糾紛，指曾在去年10月16日下午1時許騎著Youbike搖搖晃晃，他開車行經楠泰街和興楠路口和馬男發生行車糾紛，馬擋住去路，竟從背袋中掏出紅磚塊作勢要砸吳男轎車車窗，並在街上叫囂，警方獲報到場。

當時馬男見警方直接躺地稱心臟不適，後被帶返所釐清；因雙方皆無明顯傷勢，互不提出告訴，馬男後表示身體不適，協助送醫治療。原PO質疑，馬男打老人家是看他們好欺負 根本欺善怕惡。

後傳出馬男是環保局員工，環保局證實，馬男是楠梓清潔分隊員工，已服務20餘年，當街毆打林姓老翁夫妻的行徑行事不當，將送本局職工考核會進行議處並先暫停勤務執行。

馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男。圖／取自網路社群Threads
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面救人。圖／取自網路社群Threads
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男。圖／取自網路社群Threads
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面將馬壓制在地。圖／取自網路社群Threads
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面救人。圖／取自網路社群Threads
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面救人。圖／取自網路社群Threads
