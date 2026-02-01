新北外送員恍神猛撞公車車尾 左腿骨折倒地驚險畫面曝

53歲王姓外送員日前騎機車行經新北市中和區景平路時，疑因一時恍神未注意到前方1輛公車正臨停在站牌處載客，猛烈追撞公車後車尾。巨大的碰撞聲嚇壞公車駕駛及車上乘客。救護人員到場發現王男左腿骨折緊急將他送醫，確切肇責歸屬待查。

中和警分局上月（1月）29日下午4時許接獲報案，中和區景平路發生機車與公車車禍。警員趕抵經查，53歲王男騎乘外送機車沿景平路往新店方向直行時，自述因一時恍神未注意車前狀況，不慎追撞前方由54歲劉男駕駛、正在站牌處上下乘客的公車車尾。