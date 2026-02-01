聽新聞
0:00 / 0:00
新北外送員恍神猛撞公車車尾 左腿骨折倒地驚險畫面曝
53歲王姓外送員日前騎機車行經新北市中和區景平路時，疑因一時恍神未注意到前方1輛公車正臨停在站牌處載客，猛烈追撞公車後車尾。巨大的碰撞聲嚇壞公車駕駛及車上乘客。救護人員到場發現王男左腿骨折緊急將他送醫，確切肇責歸屬待查。
中和警分局上月（1月）29日下午4時許接獲報案，中和區景平路發生機車與公車車禍。警員趕抵經查，53歲王男騎乘外送機車沿景平路往新店方向直行時，自述因一時恍神未注意車前狀況，不慎追撞前方由54歲劉男駕駛、正在站牌處上下乘客的公車車尾。
正在站牌處等待上公車的乘客聽聞巨大撞擊聲驚嚇不已，經查看發現騎乘外送機車的王男正倒地哀號，救護人員到場發現王男左腿骨折，所幸送醫後已無生命危險。王男與公車司機劉男酒測值均為0，確切車禍原因仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言