快訊

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

謝典霖開箱溪州700坪豪宅「大概就一般人的家庭」 屋內有挑高室內籃球場

只在冰箱找到葉片枯萎的生菜？一作法讓它快速恢復爽脆口感

聽新聞
0:00 / 0:00

開車行經成大醫院旁路樹突倒塌 車被壓壞法院判成大醫得賠7萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

劉姓男子開車行經台南市東區東豐路，成功大學附設醫院負責養護的路樹突然倒塌，剛好壓在劉的車上；劉原本要將車輛出售，價值因此減損7萬元，加上修車時無車可用的交通費、鑑定費等，向成大醫院提告求償，台南地院台南簡易庭判決成大醫院要賠77340元。可上訴。

劉姓男子主張，前年6月29日中午12時許，他開車行經台南市東區東豐路，成大醫院負責養護的路樹突然倒塌，壓損他的車輛，導致車輛交易價值減損7萬元、鑑定費6000元、無車可用期間交通費2745元、因維修車輛請假薪資損失5000元等，合計求償83745元。

成大醫院指出，事發當日並無颱風或劇烈強降雨等天氣不佳情形，僅有上午10時至下午3時許，最大瞬間風速略有較高，醫院無從預測在風和日麗的中午，路樹為何會突然倒塌；若因突然風大而致樹倒，此非醫院所能事先預見與防範，不可歸咎於管理疏失。

成大醫院表示，平日有總務室環管組人員定期進行院區周圍路樹巡檢、修枝與病蟲害等例行性工作，院區外圍若有大型或高空樹木需要修剪、移除等作業，也有不定期委請廠商處理，已善盡維護管理職責；縱認醫院管理有疏失，與劉的車輛相關損失亦無因果關係。

法院調查，依據成大醫院提出院區外圍樹木修剪、巡檢、移除統計表，資料顯示在本件事故發生前，就東豐路區段巡檢日期為同年1月24日、3月27日、4月30日移除液養槽鳳凰木，之後至6月29日即本件事故發生當日移除路倒鳳凰木1棵。

法院認為，成大醫院雖辯稱路樹倒塌乃不可抗力因素，並提出中央氣象局資料為憑，惟當日最大風速僅為上午10時的每秒5公尺，且該路段路樹林立，卻僅有該路樹倒塌，自難據此推論路樹僅因當時強力陣風即生倒塌情況。

法院指出，成大醫院就路樹健康狀況維護及是否可能因天災或其他事故傾倒等事項，應未具通常應有安全狀態，對事故發生顯有過失，且其過失與車輛損壞結果間具有相當因果關係，堪以認定。

法院表示，依據高雄市汽車商業同業公會鑑定報告，車輛正常狀況下出售價值為80萬元，修復後價值為73萬元，受有交易價值減損7萬元，報告以實際檢查車況為判斷基準，且無事證顯示與兩造有何利害關係或為不實鑑定理由，應屬可採；鑑定費6000元，應由成大醫院負擔。

法院審酌，車輛價值減損7萬元、劉因車輛毀損而無車可用，搭乘計程車代步，受有交通費2745元損失，並提出計程車乘車證明為憑，以車輛修繕時間2周來看，僅能准許1340元，加上鑑定費，可向成大醫院求償77340元；至於薪資損失，因未提出證據證明為事實，此部分請求則屬無據。

劉姓男子開車行經台南市東區東豐路，成功大學附設醫院負責養護的路樹突然倒塌，剛好壓在劉的車上。圖／翻攝自Google Maps
劉姓男子開車行經台南市東區東豐路，成功大學附設醫院負責養護的路樹突然倒塌，剛好壓在劉的車上。圖／翻攝自Google Maps

成大醫院 路樹

延伸閱讀

影／民進黨台南議員提名東區3席突減成2席 王定宇：新人更辛苦

只顧操作導航方向盤打偏 高雄轎車衝撞路樹翻滾四輪朝天

桃園修樹「樹枝竟從天而降」砸車 駕駛怒：工人理都不理

2025半導體企業最愛大學揭曉 成大奪冠、二所技職學校成黑馬

相關新聞

黃仁勳愛店昨晚才辦「兆元宴」 磚窯餐廳凌晨起火消防員破門急撲救

NVIDIA輝達執行長黃仁勳昨晚才在其愛店、台北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」與台灣AI供應鏈高層餐敘，未料該店今凌晨3...

抓綠鬣蜥長竿誤觸高壓電 高雄男遭灼傷還釀4家大企業停電5小時

周姓男子昨天傍晚持長桿在台塑林園廠旁排水溝抓綠鬣蜥，沒料，甩套索時，長桿觸碰上方6萬9千伏特高壓電線，當場觸電起火遭灼傷...

北市吳興街公寓清晨火警 女無生命跡象、男灼傷救出送醫

台北市信義區吳興街一棟6層樓公寓今上午6時許發生火警，消防隊1小時內撲滅火勢，1名約50歲女子從6樓梯間被救出，沒有生命...

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，暴打徒步的70歲林姓男子及其妻子，路過簡姓男大生相救將他壓制扭送警方；馬...

影／台中出家人開車碰撞疑落跑遭攔下 情緒激動遭警大外割制伏

台中市林姓男子為出家人，昨晚開車行經北區五義街時，因不明原因碰撞他人車輛後，倒車欲駛離，後遭熱心民眾發現後攔下，擔心他肇...

土城男酒醉大鬧燒臘店 抱瓦斯桶嗆「要死一起死」遭訴

新北市一名翁姓男子去年11月7日晚間，酒後在土城某燒臘店與朱姓民眾起衝突，竟亮刀威嚇並抱著店內瓦斯桶狠嗆「要死一起死」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。