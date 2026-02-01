快訊

喝茫了！酒駕衝撞宜蘭歪仔歪橋車毀人傷 涉犯公共危險罪送辦

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣三星鄉昨晚發生酒駕意外，吳姓男子駕駛自小客車疑似酒後恍神，高速衝撞歪仔歪橋旁的電箱，造成車身嚴重扭曲變形，駕駛受傷送醫，由於酒測值嚴重超標，全案依涉嫌刑法公共危險罪送辦。

經查，32歲吳男昨晚開車沿著三星鄉上將路往羅東鎮方向行駛，行經事故地點撞上台灣電力公司電箱。經查看監視器，當時這輛車經過時的速度很快，撞擊車禍造成吳男受傷，送羅東聖母醫院救治，無生命危險。

案經實施吐氣酒測，酒測值嚴重超過法定標準，涉嫌刑法公共危險罪，三星警分局製作筆錄調查經過後函送宜蘭地檢署偵辦，並呼籲駕駛人切勿存僥倖心理，喝酒後千萬別上路，切勿以身試法，危害自己與他人的交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

駕駛疑似酒後恍神，開車高速衝撞宜蘭歪仔歪橋旁的電箱，造成車身嚴重扭曲變形，駕駛受傷送醫。因酒測值嚴重超標，32歲男駕涉犯公共危險罪送辦。圖／警方提供
