聽新聞
0:00 / 0:00
喝茫了！酒駕衝撞宜蘭歪仔歪橋車毀人傷 涉犯公共危險罪送辦
宜蘭縣三星鄉昨晚發生酒駕意外，吳姓男子駕駛自小客車疑似酒後恍神，高速衝撞歪仔歪橋旁的電箱，造成車身嚴重扭曲變形，駕駛受傷送醫，由於酒測值嚴重超標，全案依涉嫌刑法公共危險罪送辦。
經查，32歲吳男昨晚開車沿著三星鄉上將路往羅東鎮方向行駛，行經事故地點撞上台灣電力公司電箱。經查看監視器，當時這輛車經過時的速度很快，撞擊車禍造成吳男受傷，送羅東聖母醫院救治，無生命危險。
案經實施吐氣酒測，酒測值嚴重超過法定標準，涉嫌刑法公共危險罪，三星警分局製作筆錄調查經過後函送宜蘭地檢署偵辦，並呼籲駕駛人切勿存僥倖心理，喝酒後千萬別上路，切勿以身試法，危害自己與他人的交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言