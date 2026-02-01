影／國道一死二傷車禍 駕駛疑恍神與前方車靠太近擦撞肇事

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道三號大甲路段昨晚發生一死二傷車禍，轎車駕駛疑似恍神與前方轎車靠太近，擦撞對方車後再撞另一輛小貨車，共3車追撞，肇事原因由國道警方調查中。

國道公路警察局第七公路警察大隊調查，昨晚10時55分在國道3號南向165公里3車交通事故，21歲蘇男駕駛轎車在中線車道，疑恍神未注意與前方56歲洪女駕駛轎車車距過近，閃避過程擦撞，致被撞車失控後，又遭輔助車道李姓男子駕駛小貨車撞擊左側車身後側翻於內側車道。造成洪女死亡、該車乘客陳女及小貨車駕駛受傷送大甲光田醫院就醫。

車禍現場今天凌晨零時排除，造成車流回堵約1公里，相關肇事經過及肇因研判仍待調查釐清。七大隊呼籲用路人，行駛高速公路切勿有恍神、分心駕駛情形，應隨時注意前方路況，並保持適當安全距離，如未注意車前狀態致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

國道三號大甲段昨晚車禍，一死二傷。圖／警方提供
