影／國道一死二傷車禍 駕駛疑恍神與前方車靠太近擦撞肇事

國道三號大甲路段昨晚發生一死二傷車禍，轎車駕駛疑似恍神與前方轎車靠太近，擦撞對方車後再撞另一輛小貨車，共3車追撞，肇事原因由國道警方調查中。

國道公路警察局第七公路警察大隊調查，昨晚10時55分在國道3號南向165公里3車交通事故，21歲蘇男駕駛轎車在中線車道，疑恍神未注意與前方56歲洪女駕駛轎車車距過近，閃避過程擦撞，致被撞車失控後，又遭輔助車道李姓男子駕駛小貨車撞擊左側車身後側翻於內側車道。造成洪女死亡、該車乘客陳女及小貨車駕駛受傷送大甲光田醫院就醫。