抓綠鬣蜥長竿誤觸高壓電 高雄男遭灼傷還釀4家大企業停電5小時

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

周姓男子昨天傍晚持長桿在台塑林園廠旁排水溝綠鬣蜥，沒料，甩套索時，長桿觸碰上方6萬9千伏特高壓電線，當場觸電起火遭灼傷，還引發雜草冒煙，幸消防員及時滅火；台電今天公布，事故造成包括台石、聯林、聯成及科思創等4家大企業停電5小時，將研議對周求償。

台電今天上午表示，周男昨抓綠鬣蜥觸電意外事故共造成台石、聯林、聯成3戶特高用戶總計停電291分鐘，另科思創總計停314分鐘，民生用電未受影響。

台電指出，事發現場的高壓電屬於輸電系統的中間層，69kV 屬於特高壓的範疇，雖然它比長距離傳輸用的345kV或161kV低，但比一般工業區或民生用電的高壓11kV或22kV要高出許多，多應用於大型工業用戶包括鋼鐵廠、半導體廠或大型化學工廠，由於耗電量極大，通常會直接由電力公司拉一條 69kV 的專線進入廠區；台電高屏供電區處將研議對周男進行索賠事宜。

警消指出，這起因為抓綠鬣蜥引發的火警發生在昨天傍晚4時44分許，當時周姓男子（22歲）在位於石化一路的台塑林園廠旁排水溝抓抓綠鬣蜥，周男甩長桿套索欲套住綠鬣蜥時，沒料，沒算準長桿的高度卻誤觸排水溝上方的高壓電線。

由於高壓電高達6萬9000伏特，周男手持長桿套索觸電後當場起火遭灼傷，火勢還波及地上的雜草，所幸消防局獲報趕抵撲滅。

救護員發現周男左側肢體2度燒燙傷，但意識清楚，緊急將他送往高雄長庚醫院救治，詳細事發原因由警消調查釐清。

周姓男子昨天傍晚4點多持長桿在台塑林園廠旁排水溝抓綠鬣蜥，沒料，甩套索時觸碰高壓電遭灼傷。圖／讀者提供
周姓男子昨天傍晚4點多持長桿在台塑林園廠旁排水溝抓綠鬣蜥，沒料，甩套索時觸碰高壓電遭灼傷。圖／讀者提供

