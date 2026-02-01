影／潭子行人沒走斑馬線被車按喇叭變衝突 警罰行人

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市潭子區昨天一名行人沒走斑馬線要過馬路，被一輛轎車駕駛按喇叭提醒，變成雙方肢體衝突， 員警到場壓制情緒激動的行人，也依法對行人開罰500元，全程被熱心民眾錄影，並為駕駛作證，看到行人先動手。

台中市大雅警分局昨天中午12時5分接獲報案，在潭子區潭興路三段民宅前有民眾發生行車糾紛。

員警立即趕赴現場，並將涉案雙方帶回派出所釐清。

經了解，66歲王姓男子是行人，與29歲林姓男子駕駛轎車疑因行車問題產生爭執，進而引起肢體衝突。警方到場後迅速介入，避免事態擴大。

警詢後，雙方均表示暫不提出傷害告訴。全案警方仍依社會秩序維護法相關規定函請裁處，以維護公共秩序。另王男違規穿越車道，已違反道路交通管理處罰條例，警方依法舉發，將處500元罰鍰。

台中市潭子區昨天發生行車糾紛，行人被員警壓制。圖／民眾提供
