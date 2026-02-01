雲林古坑綠色隧道台3線發生車禍 造成5傷送醫

雲林縣古坑鄉今天早上7點40分一輛休旅車和一輛轎車行駛於台3線古坑綠色隧道相撞，造成五人受傷，目前由救護人員將受傷5人緊急送醫，肇事原因警方釐清中。

雲林縣消防局獲報，古坑鄉台3線綠色隧道發生2部自小客車事故，派遣古坑、公園、斗南、斗六各式消防車及救護車前往救助，救護人員抵達現場後將黑色轎車內4人及休旅車駕駛救出並送醫。

與轎車同行的林姓友人表示，今天清晨5點多，與朋友相約一起前往遊樂園遊玩，自己和朋友開一台車，其他4名朋友共乘黑色轎車行駛在前方。

林指出，抵達綠色隧道往南前往遊樂園時，友人車輛開在內線車道，一輛對向往北行駛的休旅車也正好在內線車道，不知為何車輛突然偏移，朋友閃避不及，兩車對撞。

他說，如今因受到驚嚇胃還在抽痛，出門玩沒想到發生意外。