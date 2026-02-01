基隆今早不平靜 2戶民宅失火 2人逃到3樓陽台待援 消防員架梯救出送醫
基隆市七堵區綠葉街有棟透天厝今天起火燃燒，2名住戶逃到3樓陽台等待救援。消防人員抵達現場後，布線射水滅火，同步架梯救出2人後，就近送往新北市汐止國泰醫院治療，預防受嗆傷等傷害。起火原因由火災調查科人員鑑識調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午9時48分接獲報案，指綠葉街有住家起火燃燒，屋內原有3人，其中1人及時逃到屋外，另2人受困在3樓陽台等待救援。
消防局派遣百福、暖暖、七堵、安樂分隊及第2大隊前往搶救，並通報市警局、自來水公司、瓦斯公司和台電公司人員到場協助。消防人員布設水線進屋滅火，並架梯到3樓陽台將受困2人救出，送往汐止國泰醫院治療。
基隆市今早已發生兩起民宅火警，孝三路一間公寓的3樓民宅今早8時27分也發生火災，當時沒有人在屋內。消防人員進屋滅火後，火災調查科人員進行採證鑑識，調查起火原因。
