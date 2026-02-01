快訊

經典賽／波多黎各球星參賽被擋 棒協會長開嗆美國是多想拿金牌

曹雅雯暴瘦到認不出！素顏露面「瘦到兩頰凹陷」嚇壞粉絲

具俊曄守候大S墓前近一年 韓綜全記錄「一句話」逼哭觀眾

基隆今早不平靜 2戶民宅失火 2人逃到3樓陽台待援 消防員架梯救出送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市七堵區綠葉街有棟透天厝今天起火燃燒，2名住戶逃到3樓陽台等待救援。消防人員抵達現場後，布線射水滅火，同步架梯救出2人後，就近送往新北市汐止國泰醫院治療，預防受嗆傷等傷害。起火原因由火災調查科人員鑑識調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午9時48分接獲報案，指綠葉街有住家起火燃燒，屋內原有3人，其中1人及時逃到屋外，另2人受困在3樓陽台等待救援。

消防局派遣百福、暖暖、七堵、安樂分隊及第2大隊前往搶救，並通報市警局、自來水公司、瓦斯公司和台電公司人員到場協助。消防人員布設水線進屋滅火，並架梯到3樓陽台將受困2人救出，送往汐止國泰醫院治療。

基隆市今早已發生兩起民宅火警，孝三路一間公寓的3樓民宅今早8時27分也發生火災，當時沒有人在屋內。消防人員進屋滅火後，火災調查科人員進行採證鑑識，調查起火原因。

基隆市七堵區綠葉街有民宅今天起火燃燒，2名住戶在3樓陽台待援。消防員到場後布線射水滅火，並架梯救出2人送醫。起火原因由火災調查科人員鑑識調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區綠葉街有民宅今天起火燃燒，2名住戶在3樓陽台待援。消防員到場後布線射水滅火，並架梯救出2人送醫。起火原因由火災調查科人員鑑識調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區綠葉街有民宅今天起火燃燒，2名住戶在3樓陽台待援。消防員到場後布線射水滅火，並架梯救出2人送醫。起火原因由火災調查科人員鑑識調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區綠葉街有民宅今天起火燃燒，2名住戶在3樓陽台待援。消防員到場後布線射水滅火，並架梯救出2人送醫。起火原因由火災調查科人員鑑識調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中心孝三路的公寓3樓民宅今早發生火災，當時沒有人在屋內，消防人員進屋滅火後，火災調查科人員採證鑑識起火原因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中心孝三路的公寓3樓民宅今早發生火災，當時沒有人在屋內，消防人員進屋滅火後，火災調查科人員採證鑑識起火原因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區綠葉街有民宅今天起火燃燒，2名住戶在3樓陽台待援。消防員到場後布線射水滅火，並架梯救出2人送醫。起火原因由火災調查科人員鑑識調查中。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區綠葉街有民宅今天起火燃燒，2名住戶在3樓陽台待援。消防員到場後布線射水滅火，並架梯救出2人送醫。起火原因由火災調查科人員鑑識調查中。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 消防人員 火災

延伸閱讀

基隆公寓民宅屋內沒人卻竄出黑煙 消防局獲報灌救 起火原因鑑識中

黃仁勳愛店昨晚才辦「兆元宴」 磚窯餐廳凌晨起火消防員破門急撲救

基隆三節敬老禮全都加倍發整年領1萬8 童子瑋再開長輩照顧政見

民進黨基隆議員初選截止 「美女議員」許睿慈未登記黨部了解中

相關新聞

黃仁勳愛店昨晚才辦「兆元宴」 磚窯餐廳凌晨起火消防員破門急撲救

NVIDIA輝達執行長黃仁勳昨晚才在其愛店、台北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」與台灣AI供應鏈高層餐敘，未料該店今凌晨3...

北市吳興街公寓清晨火警 女無生命跡象、男灼傷救出送醫

台北市信義區吳興街一棟6層樓公寓今上午6時許發生火警，消防隊1小時內撲滅火勢，1名約50歲女子從6樓梯間被救出，沒有生命...

高雄怪男騎電動單車逆向撞夫妻爆打丈夫 男大生出手壓制網喊「英雄」

馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳暴打林男，妻喊救命...

高雄某公司店前疑水龍頭遭竊水流逾6小時 網喊「水費要爆掉了」

高市三多三路某公司店前的水龍頭疑遭竊，自來水水流不止，民眾路過目擊拍下畫面PO網，貼文指按門鈴沒人，但水流已超過6小時，...

國道三號5車連環撞 一車側翻一死二傷

國道三號大甲段南下車道昨晚11點多發生5車連環撞車禍，一輛轎車側翻，造成一死二傷，肇事原因由國道警方調查中。

影／台中出家人開車碰撞疑落跑遭攔下 情緒激動遭警大外割制伏

台中市林姓男子為出家人，昨晚開車行經北區五義街時，因不明原因碰撞他人車輛後，倒車欲駛離，後遭熱心民眾發現後攔下，擔心他肇...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。