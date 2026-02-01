高雄怪男騎電動單車逆向撞夫妻爆打丈夫 男大生出手壓制網喊「英雄」

馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳暴打林男，妻喊救命，路過簡姓男大生仗義相救，和馬男扭打負傷將他壓制扭送警方；英勇救人畫面被PO網，7.8萬人喊讚「英雄要表揚」，包括律師、民眾都想幫簡男出醫藥費、打官司、請吃飯。

這起英勇救人事蹟發生在前天下午4時許，當時55歲馬姓男子騎乘電動自行車逆向行駛於楠梓區惠民捷道人行道上，不慎碰撞徒步經過該處的行人70歲林姓男子，雙方發生口角。

馬男二話不說，對林男連續揮拳暴打，林男的64歲梁姓妻子勸架亦遭推打，馬男不顧林男年邁，數度揮拳朝林的臉部狂毆，梁妻喊救命，21歲的簡姓男大生路過手上拿著安全帽上前勸阻。

當時馬男不聽勸，簡男先打電話報警，但馬男仍持續揮拳打林，簡男出言制止，後馬男衝到簡男面前，雙方發生扭打，簡男雖挨打，後仍負傷將馬壓制在地，警消趕抵處理。

救護員替林男夫妻檢傷，林男臉部挫傷、梁妻腰部挫傷，簡男則臉及肢體多處擦挫傷，打人的馬男則頸部和胸部挫傷；警方當場依傷害罪現行犯將馬男帶回，依法送辦。

簡男事後將仗義救老夫妻的畫面PO上網路社群Threads，貼文指高雄怪人是真的很多，做好事的代價也是真的很重，影片獲得逾7.8萬人按讚，不少網友關心簡男傷勢，有網友大讚「英雄應該表揚」，包括律師、民眾都想幫簡男出醫藥費、打官司、請吃飯。

簡男回應，謝謝大家的關心，醫藥費的部分會請保險公司幫忙，希望臉上不要留疤就好，並陳述事發經過好像是那個人逆向騎人行道然後撞到老夫妻，伯伯問他說怎麼騎車的，那隻就直接動手了。