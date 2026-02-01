3歲男童與外婆賭氣趴公園人行道地上睡著 豐原警民幫找人

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名3歲男童日前與外婆賭氣趴在公園人行道地上睡著，外婆到處找不到人，豐原警方接到熱心民眾報案，到場安撫男童情緒，還買糖果、餅乾哄他，男童才願意坐起，最後順利找到他家人。

豐原警分局豐東派出所警員黃丞恩、林聖翔1月27日下午3時35分接獲民眾報案，南陽公園旁人行道上有一名幼童獨自趴睡多時，疑似迷途。警方獲報趕抵現場後，發現3歲男童衣著單薄，在寒冷天氣中不斷咳嗽，身旁無家屬陪同，員警上前關懷安撫並查證身分。

員警嘗試抱起男童，男童情緒低落，賴在地上不肯起身。員警與熱心民眾輪流播放卡通影片安撫情緒，並到附近超商購買糖果、餅乾哄他，男童才願意坐起。

事發地點在衛生福利部豐原醫院急診中心外，警方一邊請醫院協助廣播協尋，一邊通報線上警力查詢是否有相關報案。此時，一名老婦在遠處焦急呼喊男童名字，快步趕來確認是自己的外孫，立刻將男童緊緊抱住，情緒激動向警方道謝。

男童外婆表示，當天帶外孫到公園玩耍，見放寒假的孩子在打球，外孫吵著想加入，她暫時請其他孩子代為照看，自己返家拿球，未料返回時孩子們都已離開，外孫不見蹤影。

豐東派出所長廖俊強呼籲，家中若有年幼的孩童，務必讓孩子保持在照顧者的視線範圍內，時刻注意孩子的舉止及動向，以免一時不察走失，如在路上發現疑似走失兒童，請立即撥打110報案專線，請警方即時協助，以免發生危險。

豐原一名男童趴在公園人行道睡著，警方接到報案，到場關心並幫忙找他家人。圖／警方提供
豐原一名男童趴在公園人行道睡著，警方接到報案，到場關心並幫忙找他家人。圖／警方提供

情緒低落 人行道

