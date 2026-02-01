聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳愛店昨晚才辦「兆元宴」 磚窯餐廳凌晨起火消防員破門急撲救
NVIDIA輝達執行長黃仁勳昨晚才在其愛店、台北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」與台灣AI供應鏈高層餐敘，未料該店今凌晨3時許發生火災，消防局派72名消防員前往撲救，所幸現場未釀傷亡，確切起火原因待查。
台北市消防局表示，2月1日凌晨3時14分獲報，松山區敦化南路一段7號傳出火警，消防員到場發現現場是1處地上11層、地下1層建物，其地下1樓起火，起火處是餐廳用途，初查是廚房煮焦引火，經派23輛消防車、3輛救護車、消防員72人到場撲救，火勢旋即撲滅，現場未釀傷亡。
據悉，起火處是黃仁勳愛店「磚窯古早味懷舊餐廳」，他昨晚才與核心供應鏈高層到店內餐敘，不料該店今晨傳出火警；由於餐廳樓上另有長照機構，火災發生濃煙竄出一度緊張，所幸在消防員馳援撲救下，無人受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言