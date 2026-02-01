黃仁勳愛店昨晚才辦「兆元宴」 磚窯餐廳凌晨起火消防員破門急撲救

NVIDIA輝達執行長黃仁勳昨晚才在其愛店、台北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」與台灣AI供應鏈高層餐敘，未料該店今凌晨3時許發生火災，消防局派72名消防員前往撲救，所幸現場未釀傷亡，確切起火原因待查。

台北市消防局表示，2月1日凌晨3時14分獲報，松山區敦化南路一段7號傳出火警，消防員到場發現現場是1處地上11層、地下1層建物，其地下1樓起火，起火處是餐廳用途，初查是廚房煮焦引火，經派23輛消防車、3輛救護車、消防員72人到場撲救，火勢旋即撲滅，現場未釀傷亡。