黃仁勳愛店昨晚才辦「兆元宴」 磚窯餐廳凌晨起火消防員破門急撲救

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

NVIDIA輝達執行長黃仁勳昨晚才在其愛店、台北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」與台灣AI供應鏈高層餐敘，未料該店今凌晨3時許發生火災，消防局派72名消防員前往撲救，所幸現場未釀傷亡，確切起火原因待查。

台北市消防局表示，2月1日凌晨3時14分獲報，松山區敦化南路一段7號傳出火警，消防員到場發現現場是1處地上11層、地下1層建物，其地下1樓起火，起火處是餐廳用途，初查是廚房煮焦引火，經派23輛消防車、3輛救護車、消防員72人到場撲救，火勢旋即撲滅，現場未釀傷亡。

據悉，起火處是黃仁勳愛店「磚窯古早味懷舊餐廳」，他昨晚才與核心供應鏈高層到店內餐敘，不料該店今晨傳出火警；由於餐廳樓上另有長照機構，火災發生濃煙竄出一度緊張，所幸在消防員馳援撲救下，無人受傷。

NVIDIA輝達執行長黃仁勳昨晚才在其愛店、台北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」與台灣AI供應鏈高層餐敘，未料該店今凌晨3時許發生火災。圖／讀者提供
NVIDIA輝達執行長黃仁勳昨晚才在其愛店、台北市松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」與台灣AI供應鏈高層餐敘，未料該店今凌晨3時許發生火災。圖／讀者提供

餐廳 消防員 供應鏈

