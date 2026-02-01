高雄某公司店前疑水龍頭遭竊水流逾6小時 網喊「水費要爆掉了」

高市三多三路某公司店前的水龍頭疑遭竊，自來水水流不止，民眾路過目擊拍下畫面PO網，貼文指按門鈴沒人，但水流已超過6小時，喊屋主快來處理，否則水費要爆掉；警方指，獲報到場，已通知該公司及水公司人員處理。

網路社群Threads有網友貼文指，前鎮區三多三路某公司按門鈴沒人，但這水已流6小時以上，屋主趕快來處理喔～不要讓水費爆掉了，可怕的水量 加起來不少扣扣，我18點多到那附近就在流了，00:00要離開了還在流。

有網友直指，應該是水龍頭被偷，可打給他們保全系統叫業主來看看；有網友則建議，「可先將水表箱打開先關水」。