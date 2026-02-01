聽新聞
高雄某公司店前疑水龍頭遭竊水流逾6小時 網喊「水費要爆掉了」
高市三多三路某公司店前的水龍頭疑遭竊，自來水水流不止，民眾路過目擊拍下畫面PO網，貼文指按門鈴沒人，但水流已超過6小時，喊屋主快來處理，否則水費要爆掉；警方指，獲報到場，已通知該公司及水公司人員處理。
網路社群Threads有網友貼文指，前鎮區三多三路某公司按門鈴沒人，但這水已流6小時以上，屋主趕快來處理喔～不要讓水費爆掉了，可怕的水量 加起來不少扣扣，我18點多到那附近就在流了，00:00要離開了還在流。
有網友直指，應該是水龍頭被偷，可打給他們保全系統叫業主來看看；有網友則建議，「可先將水表箱打開先關水」。
轄區前鎮警分局指出，有關三多三路水管疑似破裂漏水案件，員警獲報到場了解，現場為水龍頭因不明原因掉落，導致自來水流出，已通知自來水公司地方工程人員及該公司派員前來處理。
