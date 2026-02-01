影／台中出家人開車碰撞疑落跑遭攔下 情緒激動遭警大外割制伏
台中市林姓男子為出家人，昨晚開車行經北區五義街時，因不明原因碰撞他人車輛後，倒車欲駛離，後遭熱心民眾發現後攔下，擔心他肇事逃逸，警方到場時，林男情緒激動，遭警方以大外割制伏，冷靜情緒後，林男未有酒精濃度，林辯稱是因「血糖低」釀禍，詳細案發原因待查，後續由受損車主求償。
第二警分局在昨天晚間6時許獲報，北區五義街靠近崇德路口處有車禍，警方到場調查，開車的林姓男子（57歲）是出家人，當時沿由錦新街沿五義街往崇德路方向行駛，自述因血糖過低，不慎撞上同向熄火停於路旁的黑色自小客車，向前滑行約50公尺至崇德路遭熱心民眾攔下。
警方欲對林男酒測時，林男因現場圍觀民眾眾多，情緒過於激動，不斷推擠拉扯進行抗拒，為免林男的激烈舉動，造成自傷傷人之虞，警方實施柔道大外割動作，將林男壓制在地，直至救護車到場，林男才恢復理智，情緒漸趨平穩。
經警方實施呼氣酒測，林男無酒精反應，隨即送醫治療，全案後續由受損車主向林男協調賠償事宜。
第二警分局長鍾承志提醒民眾，疾病突發與身體不適，都是交通事故的高風險因子。民眾如出現頭暈、胸悶、視線模糊、低血糖等症狀，萬萬不可勉強駕駛，以免因突發疾病造成自己與他人的行車危險。
