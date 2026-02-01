快訊

新潮流能否再下一城？一間服務處牽動彰化縣長戰局

行動電源價差大！外媒揭便宜行動電源真相：貴有貴的道理

經典賽／大谷剛說還不確定 羅伯茲下一秒證實1個月前已決定不投球

影／台中出家人開車碰撞疑落跑遭攔下 情緒激動遭警大外割制伏

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子為出家人，昨晚開車行經北區五義街時，因不明原因碰撞他人車輛後，倒車欲駛離，後遭熱心民眾發現後攔下，擔心他肇事逃逸，警方到場時，林男情緒激動，遭警方以大外割制伏，冷靜情緒後，林男未有酒精濃度，林辯稱是因「血糖低」釀禍，詳細案發原因待查，後續由受損車主求償。

第二警分局在昨天晚間6時許獲報，北區五義街靠近崇德路口處有車禍，警方到場調查，開車的林姓男子（57歲）是出家人，當時沿由錦新街沿五義街往崇德路方向行駛，自述因血糖過低，不慎撞上同向熄火停於路旁的黑色自小客車，向前滑行約50公尺至崇德路遭熱心民眾攔下。

警方欲對林男酒測時，林男因現場圍觀民眾眾多，情緒過於激動，不斷推擠拉扯進行抗拒，為免林男的激烈舉動，造成自傷傷人之虞，警方實施柔道大外割動作，將林男壓制在地，直至救護車到場，林男才恢復理智，情緒漸趨平穩。

經警方實施呼氣酒測，林男無酒精反應，隨即送醫治療，全案後續由受損車主向林男協調賠償事宜。

第二警分局長鍾承志提醒民眾，疾病突發與身體不適，都是交通事故的高風險因子。民眾如出現頭暈、胸悶、視線模糊、低血糖等症狀，萬萬不可勉強駕駛，以免因突發疾病造成自己與他人的行車危險。

台中市林姓男子（紅圈）昨天開車行經北區時擦撞民眾車輛，因情緒激動遭警方制伏。圖／摘自Threads
台中市林姓男子（紅圈）昨天開車行經北區時擦撞民眾車輛，因情緒激動遭警方制伏。圖／摘自Threads
台中市林姓男子昨天開車行經北區時擦撞民眾車輛，林男車輛車頭受損。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子昨天開車行經北區時擦撞民眾車輛，林男車輛車頭受損。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子昨天開車行經北區時擦撞民眾車輛。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子昨天開車行經北區時擦撞民眾車輛。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子昨天開車行經北區時擦撞民眾車輛，民眾車輛車尾受損。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子昨天開車行經北區時擦撞民眾車輛，民眾車輛車尾受損。記者陳宏睿／翻攝

情緒 低血糖 車主

延伸閱讀

相隔13小時以上…男自認酒精早已消退開車 事故報警酒測竟超標

影／民進黨台南議員初選激烈 陳亭妃為湧言會擬參選人站台

天氣條件許可 北區水資源分署寶山水庫2焰劑人工增雨

走涵洞被車撞要國賠 北區養護工程分局提再審...減為賠38萬

相關新聞

人倫悲劇 台中30歲女疑毒殺3歲、8歲兒

台中市陳姓女子疑情緒不穩，昨天凌晨涉嫌餵食八歲、三歲兒子不明藥物，兩童口吐白沫身亡。陳女有意輕生被戒護送醫，出院後仍激動，警詢時答非所問，對於是否下藥、動機等都說「不知道」或「忘記了」。台中地檢署昨相驗、複訊，依殺人罪嫌聲押陳女，法院裁准羈押禁見；兩童遺體擇期解剖。

學者：低教育、經濟、社會連結父母 應勇於求助

台中市發生母親疑餵食二幼子不明藥物致死，專家表示，類似案件容易發生在教育程度、經濟能力與社會連結「三低」女性，她們遇到難...

「把小孩當所有品」 頻釀人倫憾事

台中陳姓女子涉嫌餵食八歲、三歲幼子不明藥物致死，輿論譁然，類似悲劇卻一再發生。過去新北地方法院在審理蘇姓女子殺死小姊弟的...

鋰電池亂丟 高市垃圾車悶燒1日兩起

高雄市前天在新興、左營區接連發生2起垃圾車悶燒意外，清潔隊員發現車斗冒煙，立即停車並將整車垃圾傾倒路面滅火，調查發現，兩...

國道三號5車連環撞 一車側翻一死二傷

國道三號大甲段南下車道昨晚11點多發生5車連環撞車禍，一輛轎車側翻，造成一死二傷，肇事原因由國道警方調查中。

【即時短評】鋰電池成垃圾車殺手 回收機制欠缺周全亟待補漏洞

高雄一天之內發生兩起垃圾車起火悶燒，元凶都是民眾亂丟鋰電池，未落實回收，鋰電池夾雜在一般垃圾丟入垃圾車猶如「未爆彈」，成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。