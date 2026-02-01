高雄6樓民宅清晨傳爆炸聲火舌竄出 57歲男租客想滅火遭灼傷送醫
高市文化路某處6樓建物今天清晨突傳火警，火舌從6樓窗戶竄出，因整棟樓幾乎是租客，房東緊急通知下樓逃生，但住6樓莊姓男子試圖用水滅火，左手遭燙傷有吸入性嗆傷被送醫治療，莊稱聽到客廳有爆炸聲響就起火；消防員灌救，火勢約近2小時撲滅。
新興警分局調查，位於新興區文化路某住宅今天清晨5時40分許發生火警，立即派遣警網前去現場疏導管制，以協助消防人員救災。
警消抵達火場時，發現是6樓頂樓加蓋建物，火舌從窗戶竄出，火勢猛烈，當時因火勢太大，房東通知2樓至6樓的租客下樓逃生，但住6樓的租客莊姓男子（57歲）一度想用水滅火，因火勢太大，左手被燙傷、有吸入性嗆傷，被送醫治療，幸無生命危險。
消防員射水線灌救，火勢於7時50分才撲滅；莊男稱當時聽到屋內有爆炸聲響，試圖用水滅火才被燒傷；詳細起火原因由火調科調查釐清。
