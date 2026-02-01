快訊

新潮流能否再下一城？一間服務處牽動彰化縣長戰局

行動電源價差大！外媒揭便宜行動電源真相：貴有貴的道理

經典賽／大谷剛說還不確定 羅伯茲下一秒證實1個月前已決定不投球

黑狗被鐵條痛打 動保處與民代連夜救出的是AB狗？

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區一隻黑狗被飼主拿鐵條痛打，動保處與民代昨晚救回狗，但被打的黑狗在影片中應有明顯傷勢，昨晚救回的黑狗活潑親人，身上無傷，民代與網友質疑是不同隻黑狗，有AB狗之嫌。

台中市議員江和樹今天在臉書說明，關於台中梧棲虐待動物一事，他與陳廷秀議員報告目前的情況，

有愛狗朋友在質疑狗是否還在施暴主人家，他與陳廷秀議員昨晚強硬處理下，狗目前已安置動物醫院。目前狗在動物醫院做檢查目前初步檢查眼睛有外傷，有做X光沒有明顯骨折。

江和樹說，看到影片中打狗的方式，他真的沒有辦法相信是同一隻狗，擔心的是A狗換B狗，但是大家又沒有直接證據，他請求大家幫忙或住在那邊的鄰居們，提供線索讓施暴者繩之以法。

他也要求警方與動保處徹查飼主是否家中還有其他犬隻，了解真正的真相。他與陳廷秀議員已經要求動保處送辦及加重罰則。

台中市梧棲區一隻黑狗被飼主拿鐵條痛打，動保處與民代昨晚救回狗，民代與網友質疑是不同隻黑狗。圖／取自台中市議員江和樹臉書
台中市梧棲區一隻黑狗被飼主拿鐵條痛打，動保處與民代昨晚救回狗，民代與網友質疑是不同隻黑狗。圖／取自台中市議員江和樹臉書

動物醫院 議員 梧棲

延伸閱讀

台中男拿鐵條痛毆養2年狗 動保處、議員與警分局長連夜救狗

影／梧棲驚傳虐狗！男子持棍痛毆犬隻哀鳴 議員通報營救

北市爆今年首例漢他病毒 議員揭新動物之家驚變「米奇」樂園

禽流感威脅升溫 新北動保處突擊查核圍網、嚴防病毒隨候鳥入侵

相關新聞

人倫悲劇 台中30歲女疑毒殺3歲、8歲兒

台中市陳姓女子疑情緒不穩，昨天凌晨涉嫌餵食八歲、三歲兒子不明藥物，兩童口吐白沫身亡。陳女有意輕生被戒護送醫，出院後仍激動，警詢時答非所問，對於是否下藥、動機等都說「不知道」或「忘記了」。台中地檢署昨相驗、複訊，依殺人罪嫌聲押陳女，法院裁准羈押禁見；兩童遺體擇期解剖。

學者：低教育、經濟、社會連結父母 應勇於求助

台中市發生母親疑餵食二幼子不明藥物致死，專家表示，類似案件容易發生在教育程度、經濟能力與社會連結「三低」女性，她們遇到難...

「把小孩當所有品」 頻釀人倫憾事

台中陳姓女子涉嫌餵食八歲、三歲幼子不明藥物致死，輿論譁然，類似悲劇卻一再發生。過去新北地方法院在審理蘇姓女子殺死小姊弟的...

鋰電池亂丟 高市垃圾車悶燒1日兩起

高雄市前天在新興、左營區接連發生2起垃圾車悶燒意外，清潔隊員發現車斗冒煙，立即停車並將整車垃圾傾倒路面滅火，調查發現，兩...

國道三號5車連環撞 一車側翻一死二傷

國道三號大甲段南下車道昨晚11點多發生5車連環撞車禍，一輛轎車側翻，造成一死二傷，肇事原因由國道警方調查中。

【即時短評】鋰電池成垃圾車殺手 回收機制欠缺周全亟待補漏洞

高雄一天之內發生兩起垃圾車起火悶燒，元凶都是民眾亂丟鋰電池，未落實回收，鋰電池夾雜在一般垃圾丟入垃圾車猶如「未爆彈」，成...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。