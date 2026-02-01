黑狗被鐵條痛打 動保處與民代連夜救出的是AB狗？
台中市梧棲區一隻黑狗被飼主拿鐵條痛打，動保處與民代昨晚救回狗，但被打的黑狗在影片中應有明顯傷勢，昨晚救回的黑狗活潑親人，身上無傷，民代與網友質疑是不同隻黑狗，有AB狗之嫌。
台中市議員江和樹今天在臉書說明，關於台中梧棲虐待動物一事，他與陳廷秀議員報告目前的情況，
有愛狗朋友在質疑狗是否還在施暴主人家，他與陳廷秀議員昨晚強硬處理下，狗目前已安置動物醫院。目前狗在動物醫院做檢查目前初步檢查眼睛有外傷，有做X光沒有明顯骨折。
江和樹說，看到影片中打狗的方式，他真的沒有辦法相信是同一隻狗，擔心的是A狗換B狗，但是大家又沒有直接證據，他請求大家幫忙或住在那邊的鄰居們，提供線索讓施暴者繩之以法。
他也要求警方與動保處徹查飼主是否家中還有其他犬隻，了解真正的真相。他與陳廷秀議員已經要求動保處送辦及加重罰則。
