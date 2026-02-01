台中男拿鐵條痛毆養2年狗 動保處、議員與警分局長連夜救狗
台中市梧棲區傳出虐狗案，飼主拿鐵條痛毆養了二年的黑狗，台中市動保處獲報後昨晚到場調查，台中市議員江和樹、陳廷秀與清水警分局長鄭鴻文也連夜找狗、救狗，了解打狗原因；據飼主說，他前晚剛到家，被養了二年的狗突然咬傷，一時氣憤打狗，但狗沒事，他帶出狗讓大家看，有網友質疑是否同一隻。
台中市議員江和樹昨晚到梧棲區找這隻被打的黑狗，他說飼主痛打黑狗影像在網路流傳後，引起眾怒，許多網友拜託他救狗，痛罵男子沒資料再養狗；江和樹昨晚直播找狗，市議員陳廷秀與清水警分局長鄭鴻文都到場，大家要飼主交出狗，關心此狗的人才放心。
從熱心民眾錄影畫面看到，一名男子深夜拿鐵條打狗，中型體型黑狗被綁住，被打後不斷哀嚎閃躲，最後哀鳴聲變小，狀似受傷，男子最後還拿鐵條再補打幾下。
台中市動保處表示，有關網傳梧棲區有飼主虐狗情形，台中市動物保護防疫處昨晚已派員趕往現場瞭解，並將針對行為人進行訪談，若發現情況屬實，將扣留犬隻進行收容安置，對於故意傷害動物情形，依動物保護法第30條第1項第1款，可處新台幣1萬5千元以上，7萬5千元以下罰鍰。
