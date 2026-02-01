聽新聞
大雨夜色夾擊！浸水營古道2山友受傷 警義消接力抬人下山
台東縣大武鄉浸水營古道昨傍晚發生登山意外。一支約80人的登山隊行經步道途中，先後有2名團員受傷，其中一名70多歲男性不慎跌倒，腰部劇烈疼痛無法行走，另一名約50歲女性則腳部扭傷，行動受限。當時山區降下大雨，天色逐漸轉暗，隊伍只得緊急向外求援。
消防局接獲王姓領隊報案，指傷者位於步道約9公里處，現場地形崎嶇濕滑，徒步撤離困難。消防局立即調派大武大隊及大武、達仁、大溪等分隊，出動5輛救援車、15名警消與4名義消，共19人徒步挺進山區救援。
搜救人員在雨勢不斷、能見度不佳的情況下前進，於傍晚5點左右在步道約11.5公里處接觸2名傷者，隨即進行初步包紮，並以捲式擔架（SKED）及支撐架固定傷勢。由於山路泥濘濕滑，救援人員只能以人力接力方式，一步步將傷者往登山口撤離。
一名陪同山友表示，「下雨後路真的很滑，走一步都要很小心，看到消防人員冒雨上來，真的很感動。」歷經數小時努力，50歲女性傷者於晚間8點30分、70多歲男性於9點30分陸續平安抵達登山口，隨後後送至大武急救站進一步治療，任務順利完成。
消防局也提醒，近期山區天氣變化大，強降雨易使步道濕滑，民眾登山前務必留意氣象資訊，評估自身體能，特別是年長山友更應量力而為，同時攜帶雨具、照明及通訊設備，確保登山安全。
