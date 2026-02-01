【即時短評】鋰電池成垃圾車殺手 回收機制欠缺周全亟待補漏洞
高雄一天之內發生兩起垃圾車起火悶燒，元凶都是民眾亂丟鋰電池，未落實回收，鋰電池夾雜在一般垃圾丟入垃圾車猶如「未爆彈」，成為垃圾車火警的高風險來源，民眾的隨手一丟，缺乏風險意識，也反映回收據點可近性不足、動線不友善，回收機制欠缺周全，應及早全面檢視。
鋰電池科技產品近年已成現代生活的標配，手機、筆電、電動玩具、甚至小型家電都使用鋰電池，隨著鋰電池普及，垃圾車起火意外也頻傳，原因在於民眾未落實分類回收鋰電池，當成垃圾丟入垃圾車，圖一時方便的小動作，卻讓清潔隊員作業的危險性大幅升高，更對公共安全造成無法預知的威脅。
垃圾車沿街清運垃圾，必須靠車斗液壓機運作，壓縮垃圾增加清運量，鋰電池擠壓破裂，瞬間產生高溫與火花，由於一般家庭垃圾多為易燃物，一個火源就能讓整輛垃圾車陷入火海，清潔隊員站在車斗後方作業，一旦起火燃燒，安全備受威脅，若送進焚化爐也可能損壞設備，影響全市垃圾清運與處理的量能。
民眾未落實分類固然是導火線，鋰電池、行動電源這類高風險物品，本該建立更便利的回收機制，例如設置專用回收據點、路邊機台，否則回收流程不夠友善，民眾只能選擇最省事的，當一般垃圾先丟再說。
現行法規明文禁止將電池投入垃圾車，違者也有罰則，但執行與宣導效果顯然有限，解方不能只停留要民眾別亂丟，重新檢視制度漏洞，讓電池回收更近、更簡單，避免不便利成為民眾亂丟的藉口，把風險轉嫁給第一線的清潔隊員。
