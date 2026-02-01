北市大安區大樓火警 釀2死原因待查

中央社／ 台北31日電

北市光復南路附近大樓今天晚上發生火警，火勢已在晚上9時許撲滅，造成1男1女送醫前已無呼吸心跳，2人送醫搶救後宣告不治。

台北市警消晚上8時33分獲報大安區光復南路附近巷弄內的大樓發生火警，火勢在晚上9時18分撲滅，但火警造成2人送醫，疑為10樓住戶，分別是約60歲男性、53歲女性，2人送醫前已呈現到院前心肺功能停止（OHCA）。

台北市警察局大安分局晚上透過新聞資料表示，接獲火警通報後立即派員趕赴現場，現場有濃煙明火，查為10樓民宅，經警消破門入內後，現場2人已OHCA，警方立即協助疏散住戶，現場無其他傷者，2名患者分別送往北醫、國泰醫院救治。

警方說，此火警共疏散50餘人，另有2人送醫搶救。經醫院搶救後，2人因傷重宣告不治。詳細起火及死亡原因待調查釐清。（編輯：蔡佳敏）1150131

北市 住戶 OHCA

