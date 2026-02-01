鋰電池亂丟 高市垃圾車悶燒1日兩起

高雄市前天發生鋰電池丟垃圾車造成起火悶燒意外，清潔隊緊急將整車垃圾傾倒路面滅火。圖／高雄市環保局提供

高雄市前天在新興、左營區接連發生2起垃圾車悶燒意外，清潔隊員發現車斗冒煙，立即停車並將整車垃圾傾倒路面滅火，調查發現，兩起意外都是民眾未做好鋰電池分類回收，丟入垃圾車被擠壓後產生火煙釀禍。

新興警分局說，1輛垃圾車前天傍晚5時許行經復興一路時，後方滿載垃圾的車斗突然冒煙，緊急停車並將整車垃圾傾倒路面滅火，滿地垃圾一度引起路人圍觀，左營區西陵街前天也有相同狀況，立即卸載垃圾滅火。

網友議論「一定是把鋰電池丟進垃圾車，就像丟燃燒彈」、「懶得分類，什麼都塞進垃圾很危險」。環保局調查兩起意外均發現鋰電池混入一般垃圾，因垃圾車車斗有液壓機，垃圾經反覆壓縮，鋰電池一旦受擠壓破裂，正負極短路，瞬間會產生高溫與火花，極易引燃紙張、塑膠等易燃物，導致悶燒起火，也是近年垃圾車火警主因。

清潔隊員說，垃圾車持續壓縮垃圾，一旦起火，火勢往往發展迅速，第一線人員多半站在車斗後方或周邊作業，逃生時間非常有限，稍有不慎就可能釀成重大傷害。

環保局指出，鋰電池、行動電源、高壓瓶罐等危險物，仍常被隨手丟進垃圾袋，歲末年終家戶大掃除，垃圾量增加，風險會隨之升高，呼籲民眾鋰電池、行動電源分開包裝後，交由資源回收車或連鎖便利商店回收；查獲未依規定回收分類，將罰1200元至6000元。