「把小孩當所有品」 頻釀人倫憾事

聯合報／ 記者王宏舜曾健祐／台北報導

台中市30歲陳姓婦人情緒不穩疑似餵食2名小孩不明藥物，警消獲報到場時2童已無呼吸吸跳送醫仍身亡。示意圖／本報資料照
台中陳姓女子涉嫌餵食八歲、三歲幼子不明藥物致死，輿論譁然，類似悲劇卻一再發生。過去新北地方法院在審理蘇姓女子殺死小姊弟的案子時，蘇女主張「孩子是她生的，有權利『帶走』」，國民法官庭批評這種想法「極為卑劣與自私」。

「父母殺幼子」事件近年頻傳。吳姓女子二○一四年離婚，獨自扶養一對兒女，依賴兄嫂救濟，但也不時與兄嫂起爭執。吳女二○二○年二月十三日帶著七歲女兒和六歲兒子投宿汽車旅館，她想用枕頭悶死兒女，因孩子反抗沒得逞；十五日她再次下藥迷昏兒女，拿童軍繩勒斃，再傳訊息給前夫稱要陪孩子一起走。

吳女稱七年都是她在撫養，廿四小時不論去哪兒都要帶著孩子，「沒有個人自由」。新北地院認為吳女的辯詞是在正當化犯行，殺人方式殘忍異常、行徑冷血，重判死刑台灣高等法院開庭時，吳女自稱每天都夢到孩子來撒嬌。二審考量吳女為病症所苦，犯後懊悔，改判無期徒刑最高法院二○二二年駁回上訴定讞。

另一名蘇姓女子前年在汽車旅館拉Ｋ、飲酒，用枕頭悶殺六歲兒子、九歲女兒。蘇女聲稱子女是自己生的「所以有權殺死他們」，又認為自己手段並不凶殘。

新北地院國民法官庭認為她雖是單親媽媽，但有朋友或父親、姊姊、弟弟、多個社福單位給予精神與金錢支援，竟僅因心情低落想自殺，無視孩子獨立的生命權，依兩個成年人故意殺害兒童罪判她無期徒刑。案經上訴，最高法院去年駁回確定。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

人倫悲劇 台中30歲女疑毒殺3歲、8歲兒

台中市陳姓女子疑情緒不穩，昨天凌晨涉嫌餵食八歲、三歲兒子不明藥物，兩童口吐白沫身亡。陳女有意輕生被戒護送醫，出院後仍激動，警詢時答非所問，對於是否下藥、動機等都說「不知道」或「忘記了」。台中地檢署昨相驗、複訊，依殺人罪嫌聲押陳女，法院裁准羈押禁見；兩童遺體擇期解剖。

學者：低教育、經濟、社會連結父母 應勇於求助

台中市發生母親疑餵食二幼子不明藥物致死，專家表示，類似案件容易發生在教育程度、經濟能力與社會連結「三低」女性，她們遇到難...

