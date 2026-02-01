聽新聞
人倫悲劇 台中30歲女疑毒殺3歲、8歲兒

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱黑中亮／台中報導

台中陳姓女子昨天凌晨涉餵食二名幼子不明藥物，兩童死亡，台中地檢署相驗時，陳女家屬與男友都到場。記者曾健祐／攝影
台中陳姓女子昨天凌晨涉餵食二名幼子不明藥物，兩童死亡，台中地檢署相驗時，陳女家屬與男友都到場。記者曾健祐／攝影

台中市陳姓女子疑情緒不穩，昨天凌晨涉嫌餵食八歲、三歲兒子不明藥物，兩童口吐白沫身亡。陳女有意輕生被戒護送醫，出院後仍激動，警詢時答非所問，對於是否下藥、動機等都說「不知道」或「忘記了」。台中地檢署昨相驗、複訊，依殺人罪嫌聲押陳女，法院裁准羈押禁見；兩童遺體擇期解剖。

類似案件並不少見，專家認為，母親傷害年幼子女等案件，容易發生在經濟能力低、人生選項少的女性；父母不該剝奪孩子的生存權，若有憂鬱等精神症狀，應就醫並尋求協助。

警方昨凌晨一點卅一分獲報，西區向上路一棟大樓有兩名幼童失去生命跡象，員警與救護人員到場，發現八歲、三歲的男童已失去呼吸心跳，送醫仍不治。

警方調查，卅歲的陳姓女子因情緒低落，前天深夜曾致電好友訴苦，並透露輕生、想帶孩子一起走的念頭。友人苦勸一個多小時仍不放心，除報警，也趕赴陳女租屋處查看，開門卻驚見兩名男童倒臥床上，口吐白沫、嘴唇發紫沒了氣息。員警趕到時，陳女相當激動，被戒護送醫。

據了解，陳女昨上午出院後，赴派出所時接受警詢，她情緒不穩定，未說明動機、是否有對孩子下藥。鑑識人員未在現場發現打鬥痕跡，研判無外力介入，完成初步採證。

陳女無業，和男友在西區大樓承租兩房一廳住家，她八歲、三歲的兒子分別是與前夫、男友所生。陳女平時在家照顧孩子，男友在燒烤店上班；男友發現陳女近日情緒不穩定，好幾度安慰她，希望能寬解情緒，近幾天對話都還正常。

據了解，陳女離婚後，八歲長子由她和前夫輪流照顧，最近放寒假，長子回來和媽媽同住卻遭遇死劫，親友相當意外。

中檢外勤檢察官楊凱婷昨赴台中殯儀館相驗，將解剖遺體採樣、化驗，釐清確切死因。陳女的家屬、前夫與男友都到場，男友不時啜泣，未發一語，檢方朝成年人故意對兒童犯殺人罪嫌偵辦。

市長盧秀燕昨表示「非常沉痛、不捨」，已請社會局指派社工、教育局至八歲男童就讀學校，慰問家屬並提供協助。

中國醫藥大學附設醫院表示，三歲男童到院後不治，陳姓女子經救治後，由警方帶回詢問。林新醫院表示，八歲男童到院時口吐白沫、無呼吸心跳，立即實施ＣＰＲ（心肺復甦術），男童牙關緊咬無法插管，搶救卅四分鐘後，因傷重死亡。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

學者：低教育、經濟、社會連結父母 應勇於求助

台中市發生母親疑餵食二幼子不明藥物致死，專家表示，類似案件容易發生在教育程度、經濟能力與社會連結「三低」女性，她們遇到難...

「把小孩當所有品」 頻釀人倫憾事

台中陳姓女子涉嫌餵食八歲、三歲幼子不明藥物致死，輿論譁然，類似悲劇卻一再發生。過去新北地方法院在審理蘇姓女子殺死小姊弟的...

