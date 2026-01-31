快訊

影／梧棲驚傳虐狗！男子持棍痛毆犬隻哀鳴 議員通報營救

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

梧棲驚傳暴力虐狗事件！台中市近日網路流傳影片，畫面中男子在私人場域持棍棒對犬隻進行殘酷毆打，受害犬隻因恐懼與疼痛不斷發出淒厲哀號，引發社會公憤。台中市議員江和樹接獲民眾檢舉後，通報台中市動物保護防疫處介入。動保處表示，故意傷害動物者，可處新台幣1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。

議員江和樹指出，針對此次梧棲虐狗案，由於事件發生在私人土地或空間，往往成為動保法執法的灰色地帶，增加蒐證與即時救援的挑戰，他指出影片時地及證據確鑿，虐狗行為令人髮指，動保處應突破困境即刻介入，呼籲全民監督杜絕暴力，絕不能讓私人場域成為虐待動物的盲點。

台中市動保處晚間回應表示，針對此案目前已派員前往調查，並了解實情，目前正針對涉案行為人進行訪談與筆錄製作，經查屬實將扣留犬隻並開罰。

動保處強調，若經調查確認飼主有故意傷害動物之行為，將採取立即扣留犬隻並移往收容所進行強制安置，確保動物安全。同時可 依「動物保護法」第30條第1項第1款規定，故意傷害動物者，可處新台幣1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。

江和樹並呼籲，市民若發現身邊有疑似虐待動物的情形，請務必保留影像證據並向相關單位檢舉。動保處也重申，對虐待動物行為「零容忍」，呼籲飼主理性對待生命，切勿以身試法。

梧棲驚傳暴力虐狗事件！台中市近日網路流傳一段令人揪心的影片。圖／中市議員江和樹提供
梧棲驚傳暴力虐狗事件！台中市近日網路流傳一段令人揪心的影片。圖／中市議員江和樹提供

