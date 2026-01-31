獨／統聯客運國道冒煙急停 車上24名乘客路肩驚險逃難

快訊

她獲最高票！國民黨中常委選舉出爐 韓國瑜、鄭麗文人馬也入列

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

統聯客運今晚行經國道1號南下96.3公里新竹路段時，疑因引擎溫度過高冒煙，所幸司機緊急停靠外側車道，並疏散車上24名乘客，消防人員到場立即布署水線針對引擎降溫，整起事故未造成人員傷亡，但一度造成車流回堵約2公里。

據了解，統聯客運今晚7時51分行經國道1號南下96.3公里時，車輛疑似引擎過熱冒煙。消防人員獲報後趕抵現場，車上24名乘客及司機均已疏散至路肩，人員均平安。該車疑因引擎溫度過高冒煙引發異常，消防人員立即布署水線降溫，防止起火。

國道警方與高公局獲報後也隨即到場，協助交通疏導及後續處理；客運公司並調派支援車輛前來接駁乘客，晚間8時25分前已將全數乘客安全載離。

消防人員到場立即布署水線針對引擎降溫，整起事故未造成人員傷亡，但一度造成車流回堵約2公里。圖／民眾提供
消防人員到場立即布署水線針對引擎降溫，整起事故未造成人員傷亡，但一度造成車流回堵約2公里。圖／民眾提供
統聯客運今晚行經國道1號南下96.3公里新竹路段時，疑因引擎溫度過高冒煙，所幸司機緊急停靠外側車道，並疏散車上24名乘客。圖／民眾提供
統聯客運今晚行經國道1號南下96.3公里新竹路段時，疑因引擎溫度過高冒煙，所幸司機緊急停靠外側車道，並疏散車上24名乘客。圖／民眾提供

