獨／抓綠鬣蜥甩長桿誤觸台塑林園廠旁高壓電 22歲男遭灼傷送醫急救
周姓男子今天傍晚4點多持長桿在台塑林園廠旁排水溝抓綠鬣蜥，沒料，甩套索時觸碰上方的高達1萬1800伏特的高壓電線，周男當場觸電起火，還引發雜草冒煙；警消趕抵現場滅火，周男觸電遭燒燙傷，幸意識清楚，緊急被送醫治療。
警消指出，這起因為抓綠鬣蜥引發的火警發生在今天傍晚4時44分許，當時周姓男子（22歲）在位於石化一路的台塑林園廠旁排水溝抓抓綠鬣蜥，周男甩長桿套索欲套住綠鬣蜥時，沒料，長桿的高度卻誤觸排水溝上方的高壓電線。
由於高壓電高達11800伏特，周男手持長桿套索觸電後當場起火，造成周男當場身體被燒燙傷，火勢還波及地上的雜草，所幸消防局獲報趕抵撲滅。
救護員發現周男身體遭灼傷，但意識清楚，緊急將他送往高雄長庚醫院救治，詳細事發原因由警消調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言