獨／抓綠鬣蜥甩長桿誤觸台塑林園廠旁高壓電 22歲男遭灼傷送醫急救

周姓男子今天傍晚4點多持長桿在台塑林園廠旁排水溝抓綠鬣蜥，沒料，甩套索時觸碰上方的高達1萬1800伏特的高壓電線，周男當場觸電起火，還引發雜草冒煙；警消趕抵現場滅火，周男觸電遭燒燙傷，幸意識清楚，緊急被送醫治療。

警消指出，這起因為抓綠鬣蜥引發的火警發生在今天傍晚4時44分許，當時周姓男子（22歲）在位於石化一路的台塑林園廠旁排水溝抓抓綠鬣蜥，周男甩長桿套索欲套住綠鬣蜥時，沒料，長桿的高度卻誤觸排水溝上方的高壓電線。

由於高壓電高達11800伏特，周男手持長桿套索觸電後當場起火，造成周男當場身體被燒燙傷，火勢還波及地上的雜草，所幸消防局獲報趕抵撲滅。