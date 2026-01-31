聽新聞
國一大雅段北向5車連環撞 小貨車「1撞4」駕駛受傷送醫
國道1號台中大雅路段今天下午4時06分發生一起連環追撞交通事故，31歲的許姓男子駕駛小貨車疑因未注意車前狀況，於內側車道連續碰撞前方4輛轎車，造成許男本人受傷送醫；事故一度造成現場車流壅塞，所幸在傍晚5時已全線排除，恢復通車；相關詳細的肇事經過與具體肇因研判，目前正由國道第三公路警察大隊持續調查與釐清事故原因中。
國道第三公路警察大隊指出，今天下午4時06分接獲報案，於國道1號台中大雅路段北向173.5公里處，發生1起交通事故，警方趕抵現場後，發現年約31歲的許姓男子當時駕駛自用小貨車，行駛於內側車道時，因故不慎追撞前方34歲徐男、45歲何男、33歲張男及63歲周男分別駕駛的4輛自用小客車。
國道交通事故發生後，警方迅速派員趕往現場處理並疏導交通，現場於17時完成事故車輛排除，全線恢復正常行駛，初步調查顯示，小貨車駕駛徐男可能因疲勞駕駛，加上分心未隨時注意車前動態，造成小貨車駕駛許男腳部擦挫傷，醫護人員到場時其意識清楚，隨後被送往醫院救治。
警方在現場對所有涉案駕駛人進行酒精濃度檢測，經測後酒測值皆為零，雖排除酒駕可能，但國道第三大隊藉此案例嚴正呼籲，用路人行駛高速公路務必遵守行車安全規定，同時要隨時注意車前動態，切勿分心（如操作手機、低頭取物等），若感到疲累應進入服務區休息。
