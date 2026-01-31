影／扯！整排大型重機違規上國道1出大業隧道 再走西岸高架橋

今天中午有汽車駕駛人行經國道1北上大業隧道出口時，目擊整排至少十多輛大型重機從大業隧道開出，隨後開到西岸高架橋行駛，騎士都還穿上雨衣。國道警方表示，大型重機走國道1出大業隧道已違反道路交通管理處罰條例機車行駛高速公路，可處3000元以上、6000元以下罰鍰。

「太扯了，一整排大型重機走國道1，出大業隧道後一起再往西岸高架橋行駛。」讀者提供影片顯示，十多輛大型重機從大業隧道出來，該路段仍屬國道範圍，讓旁邊的汽車駕駛人錯愕，怎麼開上國道1？

國道警察及基隆市警察局都表示，大型重機行駛國道1違反道路交通管理處罰條例第33條第4項：「機車行駛高速公路，處新台幣3000元以上6000元以下罰鍰」。

警方說，機車原則禁止行駛國道高速公路。例外情況是汽缸排氣量550立方公分以上之大型重型機車，且其駕駛人持有大型重型機車駕照滿1年以上及小型車以上駕照得依交通部公告之路段及時段行駛高速公路，才能適用此例外條件。