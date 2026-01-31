頑童今晚台中洲際棒球場開唱 警方比照五月天高強度維安

「頑童 MJ116」首度到台中洲際棒球場開演唱會，今起至2月1日周末開唱，警方為確保大型活動人潮聚集風險，除強化警戒層級，更比照先前五月天演唱會時的高強度維安模式，要讓演出者、進場民眾都能安心。

台中第五分局表示，頑童演唱會於1月31日、2月1日在台中洲際棒球場舉行，市警局昨30日提前在場地內辦理緊急疏散安全演練，以實務情境模擬，檢視場地安檢、入場管制、場內突發狀況，及緊急事故發生時的人潮疏散、分流作業，強化大型活動應變能力。

警方說，這次演練重點有3項高風險情境，分別是場地安檢時發現可疑物品應對處理、會場內突發持刀滋擾事件的即時控制，還有不可預期事故發生時的人群疏散與引導。