影／假警察闖金店不搶黃金…塑膠榔頭攻擊老闆娘 48小時變裝逃仍落網

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

「沒有遇到可疑人？」1名穿著警用雨衣陌生男子，前午走進桃園市桃園區中正路某銀樓，向顧店闆娘探詢完，突拿出預藏橡膠榔頭朝闆娘頭部，往死裡打地狠勁直到家屬聽見闆娘呼救詢問才逃逸，逃亡48小時不斷變裝、更換汽機車設斷點，桃園警方今天中午在土城旅館逮到他，行凶動機待釐清。

根據銀樓監視器顯示，這名在大熱天卻頭戴全罩式安全帽、手套、臉部覆有迷彩口罩，及印有「警察」字樣的雨衣走進銀樓，態度宛如管區員警巡查，先向黃姓闆娘詢問近期是否有可疑人士或異狀，待對方放下戒心後，竟突然取出預藏的橡膠榔頭，朝黃女頭部、身體猛力揮擊，行凶過程中未奪取金飾，甚至將犯案的鐵鎚丟在現場就逃逸，行徑相當詭異。

闆娘遇襲後，頻頻高呼「救命啊、救命啊！」並蹲下身啟動店內警鈴，警方獲報趕抵，通報119將人送醫，黃女左手指骨折、左後腦腫脹，所幸意識清楚、無生命危險，巧合的是，這家銀樓27日才配合桃園警分局完成防搶演練，相關應變措施在本案中完全派上用場。

桃園分局表示，案發後組成專案展開調查，發現嫌犯刻意穿著警用雨衣企圖誤導被害人，並事先規劃逃逸路線，犯案後立刻邊跑邊脫衣，鑽入小巷、穿越公園，到停放贓車巷內騎車離開，然後將贓車丟在距離20公里外的偏僻地區，離開時再度變裝，徒步1公里後搭計程車返家，隨即又變裝駕車離家，到偏遠處改搭白牌車逃往新北市，如此精心策畫逃逸路線與變裝設斷點的方式，顯然非臨時起意，經調閱大量監視器終於鎖定。

警方專案人員歷經48小時不眠不休釐清路線，今天中午1時於新北市土城區某旅館，將50歲蔡姓男子緝捕到案，有多次竊盜前科的蔡男堅決否認涉案，也拒不吐實，至於此案是否涉及私人恩怨或有其他動機，警方仍在偵訊釐清，警詢後將依強盜殺人未遂等罪嫌移送桃園地檢署

本月29日前天中午12時30分，在大熱天卻穿著警用雨衣、戴手套的蔡男，假裝警察詢問桃園區某銀樓的闆娘詢問最近是否有可疑人士，待被害人放下警戒，突然拿出橡膠榔頭猛烈攻擊。記者陳恩惠／翻攝
蔡男行凶後逃入巷內、穿越公園到達停放贓車地點，期間已脫下警用雨衣。記者陳恩惠／翻攝
蔡男行凶後逃入巷內、穿越公園到達停放贓車地點，徒步逃逸期間已脫下警用雨衣，隨即以不斷變裝、更換交通工具製造斷點，不過仍遭逮。記者陳恩惠／翻攝
本月29日前天中午12時30分，在大熱天卻穿著警用雨衣、戴手套的蔡男，假裝警察詢問桃園區某銀樓的闆娘詢問最近是否有可疑人士，待被害人放下警戒，突然拿出橡膠榔頭猛烈攻擊。記者陳恩惠／翻攝
桃園地檢署 銀樓 殺人未遂 竊盜 強盜 金飾

