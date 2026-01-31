快訊

無照駕駛代價飆高重罰！新制上路首日 嘉市警方拖走13輛車

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

無照駕駛重罰時代來臨。道路交通管理處罰條例第21條修正案今天上路，嘉義市警方隨即展開強力取締行動，截至下午3時查獲13件無照駕駛違規，其中2件涉及肇事案件，警方依法當場扣牌並移置保管車輛，展現新制「零寬貸」的執法態度。

警方指出，這次修法最大重點，在於大幅提高罰鍰金額，並新增「當場移置保管車輛」及「扣繳牌照、吊扣牌照」等處分，目的就是杜絕心存僥倖的無照駕駛行為，降低交通事故風險，保障守法用路人的生命與財產安全。

依新制規定，無照駕駛處罰全面升級。機車無照駕駛，處新台幣1萬8千元以上、3萬6千元以下罰鍰；小型車罰鍰提高至3萬6千元至6萬元；大型車更重，最高可罰8萬元。除高額罰鍰外，警方得當場移置保管車輛，並扣繳牌照、吊扣牌照3個月。

此外，新法也針對「10年內累犯」加重處罰力道。第2次違規即直接開罰最高額罰鍰，並吊扣牌照6個月；第3次以上違規者，罰鍰每次再加重1萬2千至2萬4千元，累加無上限，並吊扣牌照長達1年，等同全面封殺再犯空間。

市警察局長陳明志表示，近年無照駕駛導致的交通事故屢見不鮮，不僅危及自身安全，也對其他用路人造成嚴重威脅。警方未來將持續針對無照駕駛等重大交通違規加強取締，呼籲市民務必依法取得駕照再上路，避免荷包失血，更別讓一次違規，成為無法挽回的遺憾。

道路交通管理處罰條例第21條修正案今天上路，嘉義市警方隨即展開強力取締行動，截至下午3時查獲13件無照駕駛違規，其中2件涉及肇事案件，警方依法當場扣牌並移置保管車輛，展現新制「零寬貸」的執法態度。記者魯永明／翻攝
無照駕駛 交通事故 駕照 交通違規

