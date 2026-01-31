聽新聞
0:00 / 0:00
無照駕駛代價飆高重罰！新制上路首日 嘉市警方拖走13輛車
無照駕駛重罰時代來臨。道路交通管理處罰條例第21條修正案今天上路，嘉義市警方隨即展開強力取締行動，截至下午3時查獲13件無照駕駛違規，其中2件涉及肇事案件，警方依法當場扣牌並移置保管車輛，展現新制「零寬貸」的執法態度。
警方指出，這次修法最大重點，在於大幅提高罰鍰金額，並新增「當場移置保管車輛」及「扣繳牌照、吊扣牌照」等處分，目的就是杜絕心存僥倖的無照駕駛行為，降低交通事故風險，保障守法用路人的生命與財產安全。
依新制規定，無照駕駛處罰全面升級。機車無照駕駛，處新台幣1萬8千元以上、3萬6千元以下罰鍰；小型車罰鍰提高至3萬6千元至6萬元；大型車更重，最高可罰8萬元。除高額罰鍰外，警方得當場移置保管車輛，並扣繳牌照、吊扣牌照3個月。
此外，新法也針對「10年內累犯」加重處罰力道。第2次違規即直接開罰最高額罰鍰，並吊扣牌照6個月；第3次以上違規者，罰鍰每次再加重1萬2千至2萬4千元，累加無上限，並吊扣牌照長達1年，等同全面封殺再犯空間。
市警察局長陳明志表示，近年無照駕駛導致的交通事故屢見不鮮，不僅危及自身安全，也對其他用路人造成嚴重威脅。警方未來將持續針對無照駕駛等重大交通違規加強取締，呼籲市民務必依法取得駕照再上路，避免荷包失血，更別讓一次違規，成為無法挽回的遺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言