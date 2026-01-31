台中驚傳人倫悲劇！2童疑遭3旬母餵藥亡 8歲長子放寒假回媽媽家遇死劫

台中今驚傳人倫悲劇，3旬陳姓女子疑情緒不穩，涉嫌對8歲、3歲兒子餵食不明藥物，2童送醫不治，陳女有輕生念頭被戒護送醫後，被帶回警局偵詢；據了解，8歲長子為前夫所生，陳女有被家暴紀錄，離婚後，長子由前夫與陳女輪流照顧，陳女後與男友同居育3歲兒子，長子近日放寒假由陳女照顧，不料卻遭遇死劫。

據了解，陳女近日在家照顧二名兒子，昨天深夜，男友工作不在家，陳女致電閨密訴苦1個多小時，抱怨近日與男友吵架，甚至透露要帶兩名幼子一起走，閨密驚覺有異，趕赴察看並報警，趕抵住處時驚見憾事已經發生，陳女情緒激動有輕生念頭，由前來救護的消防員以束帶保護送醫戒護就醫。

消防局說明，今天凌晨接獲西區向上路救護案件，派員救援，共3名病患送醫，其中2名幼童OHCA（到院前心肺功能停止）、無明顯外傷；另一名3旬女子因情緒不穩、有自傷之虞，已送往醫院救治。社會局獲報即指派社工至現場提供家屬必要協助，目前相關人員均已安置，後續將配合檢警偵辦。

中國醫藥大學附設醫院表示，3歲男童到院後不治，3旬婦人經救治後，由警方帶回派出所詢問；林新醫院表示，8歲男童在今天凌晨1時50分到院，嘴唇發紫、口吐白沫、無呼吸心跳，立即實施CPR（心肺復甦術），院方雖經全力救治，但男童牙關緊咬無法插管，在搶救34分鐘後，仍因傷重宣布不治死亡。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980