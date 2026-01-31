餵藥害死2子…台中3歲、8歲童雙亡相驗 生母前夫、男友現身殯儀館
台中今深夜驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩涉嫌對8歲、3歲兩名兒子餵食不明藥物釀2童身亡，因陳有輕生念頭被戒護送醫，但她情緒激動、拒配合，也答非所問、聲稱不知道、忘記了等語，動機仍待釐清，檢方今下午赴殯儀館相驗，陳的前夫、男友均到場，男友面色凝重不時啜泣，檢方不排除解剖2童遺體釐清確切死因。
全案由台中地檢署今外勤檢察官楊凱婷指揮偵辦，今下午2點多已前往殯儀館相驗，後續不排除解剖遺體，採樣、化驗，釐清確切死因。
陳女無業，目前和男友在西區社區11樓租屋，其8歲、3歲兒子分別是和前夫、現任男友所生，平時由陳在家照顧孩子，其男友在燒烤店上班，近期發現女友情緒不穩定，男友好幾度安慰她希望能寬解情緒，但沒想到今天凌晨發生憾事，相當意外。
今下午陳女前夫、現任男友均到殯儀館，家屬相當低調，陳的男友未發一語，出入冷凍庫也不時啜泣。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
