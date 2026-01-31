路口碰撞釀憾事 台東騎士摔落灌溉溝渠不治

台東市今天中午發生一起機車與小貨車碰撞意外，65歲張姓騎士跌落路旁左側的灌溉溝渠，經搶救送醫搶救後，仍傷重不治。詳細事故原因警方調查釐清中。

警方表示，中午11點多接獲報案，指中華路3段137巷108弄與重慶路口發生車禍，疑似有人受傷，警方立即派遣員警趕赴現場處理，並同步通知消防人員進行救護。

警消到場後發現，65歲的張姓男子騎乘機車，沿中華路3段137巷108弄由北往南行駛，行經該路口時，與一輛由35歲秋姓女子駕駛、沿重慶路由西往東行駛的小貨車發生碰撞。

由於碰撞瞬間衝擊力道不小，張男連人帶車失控，當場跌落路旁左側的灌溉溝渠內，造成重傷。消防人員將人救起送醫急救，經醫院全力搶救後，仍因傷重宣告不治。

警方指出，該路口視線條件及實際通行狀況，仍有待進一步釐清，詳細事故發生原因與肇事責任歸屬，已由交通小隊調查中，並將調閱相關監視器畫面，以還原事發經過。