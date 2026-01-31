聽新聞
0:00 / 0:00
路口碰撞釀憾事 台東騎士摔落灌溉溝渠不治
台東市今天中午發生一起機車與小貨車碰撞意外，65歲張姓騎士跌落路旁左側的灌溉溝渠，經搶救送醫搶救後，仍傷重不治。詳細事故原因警方調查釐清中。
警方表示，中午11點多接獲報案，指中華路3段137巷108弄與重慶路口發生車禍，疑似有人受傷，警方立即派遣員警趕赴現場處理，並同步通知消防人員進行救護。
警消到場後發現，65歲的張姓男子騎乘機車，沿中華路3段137巷108弄由北往南行駛，行經該路口時，與一輛由35歲秋姓女子駕駛、沿重慶路由西往東行駛的小貨車發生碰撞。
由於碰撞瞬間衝擊力道不小，張男連人帶車失控，當場跌落路旁左側的灌溉溝渠內，造成重傷。消防人員將人救起送醫急救，經醫院全力搶救後，仍因傷重宣告不治。
警方指出，該路口視線條件及實際通行狀況，仍有待進一步釐清，詳細事故發生原因與肇事責任歸屬，已由交通小隊調查中，並將調閱相關監視器畫面，以還原事發經過。
台東警分局也提醒用路人，行經巷道與路口交會處時，務必減速慢行，隨時注意左右來車及周邊環境，特別是道路旁設有溝渠、落差地形的路段，更應提高警覺。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言