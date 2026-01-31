台中市30歲無業女涉殺二子 學者：應留意「三低」女性易陷絕境

台中市陳姓無業女近日心情不佳又與男友爭吵，涉嫌餵食不明藥物造成兩名幼童死亡；台灣輔導與諮商學會監事郭麗安今指出，陳女行為再度顯示台灣性平教育及情感教育的落後，台灣應加強女性自主訓練，不被傳統觀念和情感綑綁而陷入絕境。

郭麗安擔任教育部性平委員、多個縣市性創傷復元中心委員，從媒體報導台中陳女案件，她指出，陳女行為並非單一事件，但突顯台灣性別教育、情感教育有待加強，現行性別教育仍在教導學生如何避免性侵害、避免懷孕，民眾結婚前沒接受情感教育、生育計畫教育、親職教育。

郭麗安說，傳統觀念女性婚後最大依賴往往是男人，有些女性在非自願情況下懷孕，未預期懷孕生子對女性、孩子都有很大影響，當女性在男女感情方面糾結、覺得孩子妨害她與男人的互動時，為了表達對男人的效忠、割斷與前一個男人的連結，把仇恨轉移到孩子，孩子就成被報復對象。

郭麗安觀看網路播放陳女的影音，認為陳女講話激動，情緒管控異常，承辦相關案件人員應請專家了解陳女的精神狀況，及她是否未預期懷孕生子，釐清相關細節並擬訂因應對策避免再發生類似憾事。

郭麗安表示，綜觀台灣性侵害、母親傷害年幼子女等案件，可發現容易發生在教育程度、經濟能力、社會連結「三低」的女性，特別是經濟能力低，人生選項相對少，遇到困難時可能做出帶孩子一起走、讓孩子先走等行為，顯現我國性別教育應再加強訓練女性自主能力，不依賴男性，遇到困難時向社政單位求助。

