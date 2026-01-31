快訊

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

王祖賢59歲生日！今進駐小紅書：最珍貴的即是當下

陽明海運貨輪涉嫌走私大批海洛因！船長收押了

台中2男童雙亡憾事 生母涉餵藥卻稱「忘記了」…動機釐清中

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中今深夜驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩涉嫌對8歲、3歲兩名兒子餵食不明藥物釀2童身亡，因陳有輕生念頭被戒護送醫，但她情緒激動、拒配合，也答非所問、聲稱不知道、忘記了等語，動機仍待釐清，檢警最快今下午相驗，並預計解剖2童遺體釐清確切死因。

台中第一分局今凌晨1點31分獲報，西區向上路某大樓有2名幼童失去生命跡象，警方、救護人員到場發現8歲、3歲2名男童均已失去呼吸心跳，送醫仍不治。

經查，陳女因情緒低落，深夜曾致電向友人透露輕生念頭，朋友驚覺異狀趕緊到場，一開門卻驚見2名男童雙雙倒臥床上失去呼吸心跳，警方獲報抵達時，陳情緒相當激動，最後經警消協力下戒護送醫。

據了解，陳女今上午出院赴派出所，但她仍因情緒不穩定，並未說明動機、是否對孩子下藥等行為，並以答非所問，或稱忘記了、不知道等；另警方鑑識人員在場未發現打鬥痕跡，初步已完成採證。

台中地檢署今外勤檢察官楊凱婷指揮偵辦，最快今下午前往殯儀館相驗，後續不排除解剖遺體，採樣、化驗，釐清確切死因。

陳女無業，目前和男友在西區社區11樓租屋，其8歲、3歲兒子分別是和前夫、現任男友所生，平時由陳在家照顧孩子，其男友在燒烤店上班，近期發現女友情緒不穩定，男友好幾度安慰她希望能寬解情緒，但沒想到今天凌晨發生憾事，相當意外。

全案警方不排除朝成年人故意對兒童犯殺人罪嫌偵辦。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中今深夜驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩涉嫌對8歲、3歲兩名兒子餵食不明藥物，導致2童身亡，警方將報請檢方相驗釐清孩童確切死因，不排除朝成年人故意對兒童犯殺人罪嫌偵辦。示意圖／本報資料照
台中今深夜驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩涉嫌對8歲、3歲兩名兒子餵食不明藥物，導致2童身亡，警方將報請檢方相驗釐清孩童確切死因，不排除朝成年人故意對兒童犯殺人罪嫌偵辦。示意圖／本報資料照

情緒低落 男友 生命線 殺人 命案 死亡

延伸閱讀

影／台中母情緒不穩釀2幼子亡 盧秀燕呼籲：媒體及外界勿臆測

台中2童遭餵不明藥物吐白沫亡 高大成指關鍵點：恐被折磨2小時慘死

別讓悲劇重演！台中2童亡 精神醫揭「攜子輕生」心態：求助是關鍵

台中傳母餵藥殺2子 新北6年前也爆母勒死一對子女判無期

相關新聞

台中2男童雙亡憾事 生母涉餵藥卻稱「忘記了」…動機釐清中

台中今深夜驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩涉嫌對8歲、3歲兩名兒子餵食不明藥物釀2童身亡，因陳有輕生念頭被戒護送醫，...

影／台中母情緒不穩釀2幼子亡 盧秀燕呼籲：媒體及外界勿臆測

台中市西區今凌晨傳出命案，3歲、8歲男童疑似遭餵食不明藥物，經送醫後不治，目前死因仍未確定，3旬的母親情緒不穩、有自傷之...

台中2童遭餵不明藥物吐白沫亡 高大成指關鍵點：恐被折磨2小時慘死

台中市西區今凌晨傳出命案，3旬母疑攜2子輕生，其中3歲、8歲男童疑似遭餵食不明藥物，經送醫後不治，目前死因仍未確定；中山...

影／新北機車路口左轉未禮讓直行小黃遭撞飛 路邊10輛汽機車遭殃

新北市中和區橋和路與永和路口昨深夜發生嚴重交通事故，黃姓機車騎士路口左轉疑未禮讓直行計程車慘遭撞飛，還波及停放路邊10輛...

別讓悲劇重演！台中2童亡 精神醫揭「攜子輕生」心態：求助是關鍵

台中市西區今凌晨傳出命案，3旬母疑攜2子輕生，其中3歲、8歲男童疑似遭餵食不明藥物，經送醫後不治，目前死因仍未確定；精神...

影／疑丟電池釀禍！高雄垃圾車開到一半冒煙 整車斗垃圾倒出來滅火

高雄市一輛垃圾車昨傍晚5時許行經復興一路時，突然後方車斗冒煙，司機停車，將整車斗垃圾倒出來，滿地垃圾，引起路人圍觀，警方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。