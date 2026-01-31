台中2男童雙亡憾事 生母涉餵藥卻稱「忘記了」…動機釐清中

台中今深夜驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩涉嫌對8歲、3歲兩名兒子餵食不明藥物釀2童身亡，因陳有輕生念頭被戒護送醫，但她情緒激動、拒配合，也答非所問、聲稱不知道、忘記了等語，動機仍待釐清，檢警最快今下午相驗，並預計解剖2童遺體釐清確切死因。

台中第一分局今凌晨1點31分獲報，西區向上路某大樓有2名幼童失去生命跡象，警方、救護人員到場發現8歲、3歲2名男童均已失去呼吸心跳，送醫仍不治。

經查，陳女因情緒低落，深夜曾致電向友人透露輕生念頭，朋友驚覺異狀趕緊到場，一開門卻驚見2名男童雙雙倒臥床上失去呼吸心跳，警方獲報抵達時，陳情緒相當激動，最後經警消協力下戒護送醫。

據了解，陳女今上午出院赴派出所，但她仍因情緒不穩定，並未說明動機、是否對孩子下藥等行為，並以答非所問，或稱忘記了、不知道等；另警方鑑識人員在場未發現打鬥痕跡，初步已完成採證。

台中地檢署今外勤檢察官楊凱婷指揮偵辦，最快今下午前往殯儀館相驗，後續不排除解剖遺體，採樣、化驗，釐清確切死因。

陳女無業，目前和男友在西區社區11樓租屋，其8歲、3歲兒子分別是和前夫、現任男友所生，平時由陳在家照顧孩子，其男友在燒烤店上班，近期發現女友情緒不穩定，男友好幾度安慰她希望能寬解情緒，但沒想到今天凌晨發生憾事，相當意外。

全案警方不排除朝成年人故意對兒童犯殺人罪嫌偵辦。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980