影／台中母情緒不穩釀2幼子亡 盧秀燕呼籲：媒體及外界勿臆測

台中市西區今凌晨傳出 命案 ，3歲、8歲男童疑似遭餵食不明藥物，經送醫後不治，目前死因仍未確定，3旬的母親情緒不穩、有自傷之虞，經醫院救治後，已被帶回警局偵詢；台中市長 盧秀燕 說，對此事件，她感到沈痛與不捨，並呼籲媒體及外界在案情沒有證實之前，不要臆測，尊重家屬。

盧秀燕今天上午11時赴台中市警局參加里守望相望誓師大會，會後受訪時說，台中西區今傳出撼事，她感到沈痛與不捨，第一時間警方、消防到場處理，檢方也啟動調查，她也指示社會局介入，協助及慰問家屬。盼媒體及外界能尊重、包容家屬心情，在案情沒有證實之前，不要臆測，尊重家屬。

消防局說明，今早接獲西區向上路救護案件，便立即派遣轄區中港分隊等前往救援，共3名病患送醫，其中2名幼童無呼吸心跳OHCA（到院前心肺功能停止）、無明顯外傷；另名女性情緒不穩、有自傷之虞，已送往醫院救治。

中國醫藥大學附設醫院表示，3歲男童到院後不治，3旬婦人經救治後，由警方帶回派出所詢問；林新醫院表示，8歲男童到院時，口吐白沫、無呼吸心跳，立即實施CPR（心肺復甦術），牙關緊咬無法插管，院方雖經全力救治，但在搶救34分鐘後，仍因傷重宣布不治死亡。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980