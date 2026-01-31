台中2童遭餵不明藥物吐白沫亡！高大成指關鍵點：恐被折磨2小時慘死

台中市西區今凌晨傳出命案，3旬母疑攜2子輕生，其中3歲、8歲男童疑似遭餵食不明藥物，經送醫後不治，目前死因仍未確定；中山附醫法醫科主任高大成認為，幼童臟器還不成熟，一旦吃下大量藥物，恐會因為肝腎臟逐漸衰竭，慢慢折磨而死，他痛斥，讓幼童吞食大量藥物的做法非常可惡，毫無疑問就是故意殺人。

消防局說明，今早接獲西區向上路救護案件，便立即派遣轄區中港分隊等前往救援，共3名病患送醫，其中2名幼童OHCA（到院前心肺功能停止）、無明顯外傷；另名女性情緒不穩、有自傷之虞，已送往醫院救治。

中國醫藥大學附設醫院表示，3歲男童到院後不治，3旬婦人經救治後，由警方帶回派出所詢問；林新醫院表示，8歲男童到院時，口吐白沫、無呼吸心跳，立即實施CPR（心肺復甦術），牙關緊咬無法插管，院方雖經全力救治，但在搶救34分鐘後，仍因傷重宣布不治死亡。

高大成強調，幼童臟器還不成熟，吃下大量藥物對幼童來說，就是一種折磨，不會立即死亡，但會造成肝腎臟逐漸衰竭，至少2小時才會死去，從幼童嘴唇發紫，牙關緊咬研判，就是吃了中樞神經相關的藥物產生缺氧情形，甚至不排除內摻多種藥物，一定要抽血解剖，才能查明死因。

