影／新北機車路口左轉未禮讓直行小黃遭撞飛 路邊10輛汽機車遭殃
新北市中和區橋和路與永和路口昨深夜發生嚴重交通事故，黃姓機車騎士路口左轉疑未禮讓直行計程車慘遭撞飛，還波及停放路邊10輛汽、機車。黃男遭撞飛但意識清醒僅身體多處擦傷，雙方酒測值均為零，確實事故發生原因由警方調查釐清。
新北市警方昨晚11時許獲報，中和區橋和路與永和路口發生嚴重交通事故，員警迅速趕抵現場察看，計程車駕駛翁姓男子（61歲）開車沿橋和路往永和方向直行，在路口擦撞沿橋和路左轉往永和路方向機車騎士黃姓男子（25歲）後，計程車因靠右閃避，碰撞停放於路旁停車格內10輛汽機車，現場情況十分混亂。
據了解，該處路口機車可直接左轉，不用待轉，但這起車禍意外，疑似黃男未禮讓直行車先行釀禍，所幸黃男經救護人員場檢檢視，意識清楚僅全身多處擦傷送往雙和醫院就醫。黃男與翁男2人酒測值均為零，警方呼籲汽機車駕駛人應遵守道路交通安全規則，行經路口應減速慢行並注意行車安全。
