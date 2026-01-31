快訊

獨／陽明海運出事了！環明輪船長走私數億元「雙獅牌」海洛因遭查獲

勞退新制特殊設計 讓60+仍工作的你可年年領退休金

台中2童遭餵不明藥物吐白沫亡！高大成指關鍵點：恐被折磨2小時慘死

影／新北機車路口左轉未禮讓直行小黃遭撞飛 路邊10輛汽機車遭殃

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區橋和路與永和路口昨深夜發生嚴重交通事故，黃姓機車騎士路口左轉疑未禮讓直行計程車慘遭撞飛，還波及停放路邊10輛汽、機車。黃男遭撞飛但意識清醒僅身體多處擦傷，雙方酒測值均為零，確實事故發生原因由警方調查釐清。

新北市警方昨晚11時許獲報，中和區橋和路與永和路口發生嚴重交通事故，員警迅速趕抵現場察看，計程車駕駛翁姓男子（61歲）開車沿橋和路往永和方向直行，在路口擦撞沿橋和路左轉往永和路方向機車騎士黃姓男子（25歲）後，計程車因靠右閃避，碰撞停放於路旁停車格內10輛汽機車，現場情況十分混亂。

據了解，該處路口機車可直接左轉，不用待轉，但這起車禍意外，疑似黃男未禮讓直行車先行釀禍，所幸黃男經救護人員場檢檢視，意識清楚僅全身多處擦傷送往雙和醫院就醫。黃男與翁男2人酒測值均為零，警方呼籲汽機車駕駛人應遵守道路交通安全規則，行經路口應減速慢行並注意行車安全。

新北市中和區橋和路與永和路口，昨深夜發生嚴重交通事故，黃姓機車騎士路口左轉疑未禮讓直行計程車慘遭撞飛，還波及停放路邊10輛汽、機車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區橋和路與永和路口，昨深夜發生嚴重交通事故，黃姓機車騎士路口左轉疑未禮讓直行計程車慘遭撞飛，還波及停放路邊10輛汽、機車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區橋和路與永和路口，昨深夜發生嚴重交通事故，黃姓機車騎士路口左轉疑未禮讓直行計程車慘遭撞飛，還波及停放路邊10輛汽、機車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區橋和路與永和路口，昨深夜發生嚴重交通事故，黃姓機車騎士路口左轉疑未禮讓直行計程車慘遭撞飛，還波及停放路邊10輛汽、機車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區橋和路與永和路口，昨深夜發生嚴重交通事故，黃姓機車騎士路口左轉疑未禮讓直行計程車慘遭撞飛，還波及停放路邊10輛汽、機車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區橋和路與永和路口，昨深夜發生嚴重交通事故，黃姓機車騎士路口左轉疑未禮讓直行計程車慘遭撞飛，還波及停放路邊10輛汽、機車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區橋和路與永和路口，昨深夜發生嚴重交通事故，黃姓機車騎士路口左轉疑未禮讓直行計程車慘遭撞飛，還波及停放路邊10輛汽、機車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區橋和路與永和路口，昨深夜發生嚴重交通事故，黃姓機車騎士路口左轉疑未禮讓直行計程車慘遭撞飛，還波及停放路邊10輛汽、機車。記者王長鼎／翻攝

交通事故 永和 車禍

延伸閱讀

新北路邊汽機車停車格 除夕初一全面免收費

台64線丟包案 交通部出手了：車隊應負管理責任 最重可停業

確定闖紅燈！三立採訪車撞彰化銀行釀10傷 仍有4人在醫院治療

影／最新畫面曝！三立採訪車沒煞車砲彈般「插進銀行」 3人被撞飛

相關新聞

台中2童遭餵不明藥物吐白沫亡 高大成指關鍵點：恐被折磨2小時慘死

台中市西區今凌晨傳出命案，3旬母疑攜2子輕生，其中3歲、8歲男童疑似遭餵食不明藥物，經送醫後不治，目前死因仍未確定；中山...

台中30歲女涉餵藥2稚兒雙亡 男友曾寬慰她情緒…仍擋不住憾事

台中今深夜驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩涉嫌對8歲、3歲兩名兒子餵食不明藥物，導致2童身亡，警消獲報陳有輕生念頭趕...

三重14號越堤道機車下坡自撞護欄波及前車 46歲騎士殞命

新北市三重區今天清晨發生死亡車禍，46歲林姓男子在二重疏洪道第14號越堤道騎機車下坡時，不明原因自撞護欄後失控繼續向下滑...

別讓悲劇重演！台中2童亡 精神醫揭「攜子輕生」心態：求助是關鍵

台中市西區今凌晨傳出命案，3旬母疑攜2子輕生，其中3歲、8歲男童疑似遭餵食不明藥物，經送醫後不治，目前死因仍未確定；精神...

影／台中母情緒不穩釀2幼子亡 盧秀燕呼籲：媒體及外界勿臆測

台中市西區今凌晨傳出命案，3歲、8歲男童疑似遭餵食不明藥物，經送醫後不治，目前死因仍未確定，3旬的母親情緒不穩、有自傷之...

影／新北機車路口左轉未禮讓直行小黃遭撞飛 路邊10輛汽機車遭殃

新北市中和區橋和路與永和路口昨深夜發生嚴重交通事故，黃姓機車騎士路口左轉疑未禮讓直行計程車慘遭撞飛，還波及停放路邊10輛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。