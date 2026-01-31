快訊

別讓悲劇重演！台中2童亡 精神醫揭「攜子輕生」心態：求助是關鍵

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市西區今凌晨傳出命案，3旬母疑攜2子輕生，其中3歲、8歲男童疑似遭餵食不明藥物，經送醫後不治，目前死因仍未確定；精神科醫許景琦分析，想攜子輕生的父母，可能兒時受很多苦，預設自己不在後孩子會受苦，產生將孩子一併帶走的念頭；父母不該剝奪孩子生存的權利，若出現憂鬱應就醫，並尋求政府或社會資源協助，政府社會支持系統應該提供高風險家庭緊急協助。

台中維新醫院院長許景琦分析，這類父母可能在兒時受很多苦，在成年後經歷經濟、情感等生活困境時，想法很負面，甚至憂鬱，陷入一種錯誤的邏輯，預設小孩在自己離世後會受苦，想一併解決孩子的痛苦，但孩子為獨立個體，此舉剝奪孩童生命、戕害兒童人權。

許景琦分享近期臨床實際案例，曾有二個類似個案，因養不起孩子而感到絕望，出現嚴重憂鬱與失眠，所幸及時求助精神科醫師。透過心理支持與藥物治療，成功排解極端念頭，讓家庭重新看見希望。這證明了專業醫療介入與社會資源的銜接，能有效攔阻悲劇發生。

許景琦認為，攜子輕生不僅是社會、家庭的悲劇，更是剝奪孩童生命、戕害兒童人權的行為；父母不該剝奪孩子生存的權利，若出現憂鬱、心情低落、失眠等情況，應就醫，並尋求政府或社會資源協助，政府社會支持系統應該提供高風險家庭緊急協助，並保護無辜的孩童。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市西區今凌晨傳出命案，3旬母疑攜2子輕生，其中3歲、8歲男童疑似遭餵食不明藥物，經送醫後不治。示意圖，非當事人。（圖／123RF）
台中市西區今凌晨傳出命案，3旬母疑攜2子輕生，其中3歲、8歲男童疑似遭餵食不明藥物,經送醫後不治。示意圖,非當事人。(圖/123RF)

憂鬱 生命線 父母

