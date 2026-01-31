影／疑丟電池釀禍！高雄垃圾車開到一半冒煙 整車斗垃圾倒出來滅火

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛垃圾車昨傍晚5時許行經復興一路時，突然後方車斗冒煙，司機停車，將整車斗垃圾倒出來，滿地垃圾，引起路人圍觀，警方到場發現火源疑民眾丟棄廢電池被擠壓後產生火煙釀禍，幸未造成傷害。

有網友在網路社群「Threads」貼文驚訝形容「第一次看到垃圾車吃太飽了」，原來是垃圾車冒煙，只見原PO附上的影片，司機將垃圾車車斗滿載的垃圾傾倒在地上，引起不少路人圍觀。

將有網友回應指稱，「應該是又有八七把易燃物直接丟，好比電池類的東西」、「還以為是吐了」、「應該是有燒起來，才會趕快倒出來撲火」。

轄區新興警分局指出，中正三路派出所於昨天傍晚5時許接獲民眾通報，稱新興區復興一路18號垃圾車內冒煙情事。

警方獲報後趕赴現場，現場環保局隨車隊員已先行採取初步撲滅措施，冒煙原因疑為民眾垃圾中誤丟棄電池，經擠壓後產生火煙釀禍，所幸現場無人員受傷，亦未造成其他財物損失。

高市一輛垃圾車昨傍晚5時許行經復興一路時，突然後方車斗冒煙，司機停車，將整車斗垃圾倒出來才滅火。圖／讀者提供
高市一輛垃圾車昨傍晚5時許行經復興一路時，突然後方車斗冒煙，司機停車，將整車斗垃圾倒出來才滅火。圖／讀者提供

垃圾車 電池

