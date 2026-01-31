台中年輕母親涉餵藥2稚兒雙亡 心理師疑產後憂鬱釀人倫悲劇

台中2名年幼男童不幸身亡，引發社會震驚。嘉義資深臨床心理師林姿吟指出，從案件背景觀察，母親可能長期處於高度壓力與情緒失衡狀態，不排除與產後憂鬱或親密關係破裂有關，凸顯產後心理健康防護網上缺口。

台中市西區凌晨傳出命案，3旬母疑攜2子輕生，3歲、8歲男童疑似遭餵食不明藥物，消防員獲報到場時，2男童都已無呼吸心跳，經送醫後不治，目前死因仍未確定。 林姿吟分析，母親若親密關係不穩定、缺乏家庭與社會支持，將直接影響對兒少的照護品質。產後憂鬱並非罕見，卻常被忽略，一旦情緒低落、壓力失控，極端事件的風險便大幅升高。

她強調，現行制度多聚焦於孩子健康，卻忽略主要照顧者的心理狀態，建議衛生單位可善用「帶孩子打預防針」接觸時機，同步為母親情緒與壓力篩檢，一旦達到高風險門檻，就應立即轉介專業資源，並建立名單定期追蹤與關懷。

林姿吟直言，目前國內「對產後憂鬱婦女的主動介入機制嚴重不足」，從婦女產後到孩子進入托育體系的這段空窗期，幾乎沒有穩定的外部支持系統。相較於已進入校園的孩子，尚有老師可察覺異狀、提供協助，嬰幼兒完全仰賴照顧者，一旦母親處於相對弱勢或情緒崩潰狀態，幼兒的身心健康甚至人身安全都面臨高度風險。

她提醒，產後憂鬱不只發生在生產後短期內，現代女性可能因工作、經濟與家庭多重壓力，在產前、產後，甚至孩子成長過程反覆出現憂鬱狀態，社會與制度若未及早介入，往往等到悲劇發生才驚覺問題嚴重。幼兒無辜、生命無價，與其事後究責，更應補強制度性的心理健康篩檢與支持網絡，才能真正避免類似憾事一再重演。

