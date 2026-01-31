台中凌晨爆2幼童命案 盧秀燕：沉痛不捨、希望外界尊重家屬

台中市西區向上路一處社區大樓今天凌晨傳出命案， 8歲、3歲的幼童疑似被餵食不明藥物死亡。台中市長盧秀燕表示，對這起案件感到非常沉痛和不捨，已指示社會局介入協助家屬，希望外界不要傳播未經證實的內容，尊重家屬心情。

台中第一警分局今天凌晨1時31分獲報，向上路某大樓有幼童失去生命跡象，警消到場後發現8歲、3歲孩童失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治；2名幼童的母親30歲陳姓女子被警方帶走接受調查。

盧秀燕今天上午赴國民黨台中市黨部投票中常委，投完票受訪，被問及此案，她說，對這件憾事感到非常沉痛和不捨，台中市的警消已介入處理，檢方也在偵辦中，她已指示社會局介入，立刻協助家屬。

盧秀燕強調，在檢方釐清案情之前，相關未經證實的內容，希望外界盡量不要轉述，尊重家屬的心情。

社會局表示，接獲通報後立刻指派社工到現場，提供家屬必要協助，目前已安置相關人員，後續配合檢警偵辦。教育局指出，已請8歲幼童就讀的學校慰問家屬，全力提供家屬所需協助，也針對該學童就讀班級同學啟動心理輔導措施

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線