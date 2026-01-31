快訊

台中30歲女涉餵藥2稚兒雙亡 男友曾寬慰她情緒…仍擋不住憾事

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中今深夜驚傳人倫悲劇，30歲陳姓女子情緒不穩涉嫌對8歲、3歲兩名兒子餵食不明藥物，導致2童身亡，警消獲報陳有輕生念頭趕到場，但她情緒激動、拒配合尚無法做筆錄；據了解，陳女在燒烤店上班的男友因她近期情緒低落，曾多次安慰，未料仍發生憾事。

台中第一分局今凌晨1點31分獲報，西區向上路某大樓有幼童失去生命跡象，警方、救護人員到場發現8歲、3歲幼童均已失去呼吸心跳，緊急送醫仍不治。

警方查，案發前曾有親友察覺屋內人員情緒異常並到場協助，現場未發現打鬥痕跡，也無外力介入，屋內相關狀況已由鑑識人員完成採證。

據了解，陳女無業，目前和男友在西區社區11樓租屋，其8歲、3歲兒子分別是和前夫、現任男友所生，平時由陳在家照顧孩子，案發後陳女情緒激動不配合，尚無法做筆錄釐清動機，警方不排除朝成年人故意對兒童犯殺人罪嫌偵辦。

陳女的男友在燒烤店上班，他近期發現女友情緒不穩定，且陳也有相關就醫紀錄，男友有好幾度安慰她希望能寬解情緒，但沒想到今半夜發生憾事。

台中地檢署已指派外勤檢察官楊凱婷指揮偵辦，楊目前擔任婦幼專組執行秘書，偵辦婦幼兒少案件經驗豐富，檢方將待收到警方報驗單後，即刻前往相驗，後續不排除解剖遺體，採樣、化驗，釐清確切死因。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

中國醫藥大學附設醫院急診部。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院急診部。記者趙容萱／攝影

